Безумные регионы: омич пытался вывезти из России останки мамонта

Омич вывозил из России останки мамонтов и носорогов, пьяного екатеринбуржца примотали к самолетному креслу скотчем, в автобусе "Астрахань-Москва" обнаружили 15 килограмм черной икры. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Семейной паре из Уфы грозит уголовное наказание за покупку ребенка по интернету. За новорожденную девочку супругам пришлось заплатить 10 тысяч рублей, сообщает Newizv.ru. Продавец, 31-летняя жительница подмосковной Балашихи договорилась с уфимцами по интернету. Она родила дочку в городе покупателей. Сейчас и настоящую мать, и приемных родителей ждет до 10 лет лишения свободы.

Нижегородца признали виновным в изнасиловании своей малолетней сестры, передает Newsnn.ru. В педофилии 26-летнего молодого человека заподозрила собственная мать. Она заметила, что сын слишком много времени проводит со своей несовершеннолетней сестрой. Женщина обратилась в полицию. В результате выяснилось, что мужчина на протяжении месяца насиловал родственницу.

Житель Ростова-на-Дону судится против сети ресторанов McDonald's. Мужчина хочет получить с международного гиганта 543 тысячи компенсации. По информации Rostovgazeta.ru, сотрудник "Макавто" случайно пролил на ростовчанина горячий кофе. После произошедшего потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему диагностировали ожоги 3% тела и оказали помощь. Ремонт автомобиля из-за пролитого кофе обошелся истцу в 42 тысячи рублей, еще на одну тысячу рублей ростовчанину пришлось "раскошелиться" за проведение экспертизы.

В Екатеринбурге 37-летнего местного жителя признали виновным сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "Незаконное приобретение взрывного устройства", "Покушение на убийство при помощи общеопасного метода" и "Умышленное повреждение имущества путем подрыва". Как сообщает Tagilcity.ru, в ходе перепалки на улице, мужчина достал гранату и бросил ее в сторону оппонентов. Никто из людей не пострадал, но ущерб был причинен автомобилю, припаркованному неподалеку. В итоге метателя гранат приговорили к 10 годам лишения свободы.

В Татарстане погиб водитель бульдозера. По информации Inkazan.ru, строительный транспорт опрокинулся в реку Кичуй. Вода затопила кабину, и 24-летний мужчина захлебнулся. Причины инцидента выясняются, Следственный комитет уже начал проверку.

Пьяного пассажира рейса Благовещенск-Екатеринбург примотали к креслу скотчем. Мужчина активно выпивал на борту самолета, после чего начал дебоширить – хулиганил, выкрикивал угрозы пассажирам и экипажу воздушного судна, сообщает Nashgorod.ru. После того, как увещевания экипажа оказались бессильны, сотрудники авиакомпании решили привязать мужчину к креслу скотчем.

Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного жителя. Его обвиняют в незаконной перевозке окаменелых останков вымерших животных. По информации Gorod55.ru омич скупал останки позвоночных ископаемых и продавал их за границу, используя объявления в интернете. Пересылал останки мамонтов, носорогов и бизонов продавец, используя международные почтовые отправления.

В Удмуртии грузовой поезд переехал женщину. Пенсионерка решила сократить путь до платформы Балезино, и попыталась пролезть под вагоном, сообщает Udm-info.ru. Когда 64-летняя жительница находилась на рельсах, поезд тронулся, пенсионерка погибла. Ее тело обнаружил служащий станции.

Под Волгоградом в астраханском автобусе обнаружили 14,5 килограмма икры. Сотрудники ДПС решили остановить рейсовый транспорт, который следовал по маршруту "Астрахань– Москва". В машине обнаружилось 29 пластиковых банок с черной икрой, передает Novostivolgograda.ru. Водитель уверял, что не знает, откуда в его автобусе такое количество деликатесного продукта. Среди пассажиров владельца икры также не оказалось.