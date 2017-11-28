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Регионы

Безумные регионы: омич пытался вывезти из России останки мамонта

Кадр из мультфильма "Ледниковый период-2"
Омич вывозил из России останки мамонтов и носорогов, пьяного екатеринбуржца примотали к самолетному креслу скотчем, в автобусе "Астрахань-Москва" обнаружили 15 килограмм черной икры. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Семейной паре из Уфы грозит уголовное наказание за покупку ребенка по интернету. За новорожденную девочку супругам пришлось заплатить 10 тысяч рублей, сообщает Newizv.ru. Продавец, 31-летняя жительница подмосковной Балашихи договорилась с уфимцами по интернету. Она родила дочку в городе покупателей. Сейчас и настоящую мать, и приемных родителей ждет до 10 лет лишения свободы.

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 Нижегородца признали виновным в изнасиловании своей малолетней сестры, передает Newsnn.ru. В педофилии 26-летнего молодого человека заподозрила собственная мать. Она заметила, что сын слишком много времени проводит со своей несовершеннолетней сестрой. Женщина обратилась в полицию. В результате выяснилось, что мужчина на протяжении месяца насиловал родственницу.

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Автор: Михаил Войцеховский28 ноября 2017, 19:38

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