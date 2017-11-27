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Регионы

Безумные регионы: подросток поджег друга

Кадр из фильма "Фантастическая четверка: Вторжение Серебряного серфера"
Годовалого ребенка взяли в заложники в Омске, врач скорой помощи перенес инфаркт в Екатеринбурге, ребенок провалился в кипяток в Тюмени и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В Уфе полицейский подарил своей возлюбленной иномарку за 2,5 миллиона рублей, сообщает Newizv.ru. По информации издания, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Республике Башкортостан решил порадовать любимую на 8 марта. Он подарил ей белый Mercedes GLA Klasse с красивыми номерами.

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В Нижнем Новгороде 17-летний подросток поджег своего сверстника. Инцидент произошел во время вечеринки в квартире. Когда молодой человек заснул, его сначала изрисовали зеленкой, а после его товарищ взял дезодорант и направил струю аэрозоля в лицо спящего. Подросток поднес к спрею зажигалку, и спалил другу лицо, сообщает Newsnn.ru.

Бешеный кот покусал своего хозяина, передает Rostovgazeta.ru. Инцидент произошел в Ростовской области, когда мужчина вез питомца к ветеринару. По информации издания, в течение трех дней животное хрипело, тяжело дышало и у него обильно текли слюни. Кот умер практически сразу после того как покусал владельца.

В Екатеринбурге врач скорой помощи пережил инфаркт. Как сообщает Tagilcity.ru, 36-летний медик успел распознать у себя симптомы приближающегося удара, и вызвал коллег. Те привезли мужчину в больницу, где он работал. Там его прооперировали и поставили стенты, которые должны предохранить врача от повторения инфаркта.

В Татарстане местный житель обвиняется в растлении 56 несовершеннолетних. По информации Inkazan.ru, мужчина с помощью поддельных аккаунтов в социальных сетях знакомился с детьми в возрасте от 10 до 14 лет. Он уговаривал их выполнять на камеру непристойные действия и отправлять ему записи. После этого он шантажировал детей обнародованием материалов и заставлял их встречаться с ним.

В Тюмени ребенок провалился в кипяток. Как сообщает Nashgorod.ru, девятилетний мальчик был доставлен в больницу с ожогом левой голени. Он наступил в глубокую лужу кипятка, которая появилась из-за прорыва трубы. Следственный комитет уже проводит проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Мужчина ударил ножом жену своего друга и взял в заложники его сына, сообщает Gorod55.ru.По информации издания, на нападение 23-летнего жителя Омска спровоцировал бытовой спор. Пока хозяин квартиры выводил в коридор своего старшего сына, его гость ударил ножом гражданскую жену мужчины. Тот вызвал полицию. Когда экипаж приехал, злоумышленник схватил годовалого ребенка и заперся с ним в отдельной комнате. Сотрудники правоохранительных органов больше часа вели переговоры с мужчиной. В итоге он отпустил заложника и сдался властям.

В Ижевске в телефонном терроризме подозревают четвероклассника. Как сообщает Udm-info.ru, полицейские предполагают, что мальчик решил не ходить на уроки, и позвонил в школу с информацией, что на территории учреждения заложена бомба.

В Волгоградской области сотрудник исправительной колонии снабжал заключенных сотовыми телефонами. По информации Novostivolgograda.ru, такая услуга была доступна заключенным за отдельную плату. За каждый пронесенный на территорию колонии аппарат нужно было отдать инспектору ФСИН три тысячи рублей. 

Автор: Михаил Войцеховский27 ноября 2017, 18:19

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