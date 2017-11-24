Безумные регионы: 4-летнего пырнули ножом в живот

Массовая гибель голубей, медведь украл у охотника ружье, водитель протаранил полицейских, нелегальные золотые старатели и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Санкт-Петербурге избили полковника федеральной службы исполнения наказаний, сообщает Newizv.ru. По предварительной информации, Багрудин Дамаданов стал жертвой двоих неизвестных. Нападавшие били его металлическими прутьями. Теперь пострадавшему придется провести в больнице минимум полторы недели.

Голуби Нижнего Новгорода начали массово умирать. По информации Newsnn.ru, в течение часа множество птиц внезапно погибли. Как сообщают очевидцы, это случилось неподалеку от торговой точки, посетители которой постоянно подкармливали голубей. Умерших птиц пришлось убирать работникам магазина.

Белая медведица из зоопарка Ростова-на-Дону получит на день рождения торт. Как сообщает Rostovgazeta.ru, кроме лакомства, хищнице достанутся новые игрушки. Такие подарки животное получит в честь юбилея зоопарка.

В Свердловской области прокуратура обнаружила место нелегальной золотодобычи, передает Tagilcity.ru. Подпольные старатели брали землю под сельскохозяйственные работы и выращивание овощей и фруктов, но вместо этого сняли плодородный слой и начали добывать золотой песок.

Водителю, который в воспитательных целях сбил ребенка, дали полтора года условно. Как передает Inkazan.ru, еще в марте этого года Владимир Бельский решил наказать мальчиков, которые стреляли из игрушечных автоматов по проезжавшим мимо машинам. Он наехал на ребенка, а после этого заставил того стоять на коленях до прибытия полиции.

В Иркутской области медведь украл у охотника оружие. Как сообщает Nashgorod.ru, хищник скрылся с добычей. По словам потерпевшего, он оставил в зимовье вещи и отправился за водой. Когда охотник вернулся, он увидел медведя. Мужчина спрятался в лесу, а когда отважился выйти из укрытия, понял, что косолапый стащил мешок с двумя ружьями.

В Удмуртии пенсионерка четыре раза становилась жертвой 27-летней воровки. За неделю злоумышленница лишила бабушку 52 тысяч рублей, передает Udm-info.ru. По информации издания, сначала девушка вытащила у 79-летней потерпевшей кошелек, когда "помогала" ей донести продукты до дома. Через два дня уговорила ее снять со сберегательной книжки 22 тысячи рублей и забрала их себе. Спустя еще несколько дней похитила из шкафа женщины девять тысяч, а со сберкнижки сняла сумму в два раза больше.

В Омске четырехлетний ребенок был доставлен в больницу с ножевым ранением в живот. Как сообщает Gorod55.ru, Следственный комитет подозревает в нападении его мать. По предварительной информации, мальчик в шутку хлопал по голове свою девятимесячную сестру, мать делала ребенку замечания, но он на них не реагировал. Тогда 29-летняя женщина, потеряв терпение, кинула в ребенка нож, которым только что резала фрукты. Сейчас подозреваемая беременна третьим ребенком.

Волжанин протаранил машину полиции. Молодой водитель не успел вовремя затормозить и врезался в багажник служебной машины, передает Novostivolgograda.ru. Судя по фотографиям с места аварии, ее виновник пытался выкрутить руль, чтобы избежать столкновения, однако не успел выполнить маневр.