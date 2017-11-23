Безумные регионы: пенсионерка набросилась с ножом на собственную дочь

Браконьеры в Нижегородской области, наркоторговцы в Екатеринбурге, рэкетиры в Казани и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Санкт-Петербурге мигрант напал на сотрудника ФСБ. Он прошел вслед за жертвой в здание учреждения, передает Newizv.ru. 26-летний гражданин Таджикистана Муртазо Махмудзода ударил потерпевшего по голове, после чего затеял драку с коллегами последнего. Мигранта задержали.

В Нижегородской области на территории Керженского заповедника браконьеры застрелили лося, сообщает Newsnn.ru. Разделанную тушу животного обнаружили во время рейда инспекторы охраняемой зоны. Они вызвали на место происшествия полицию, которая начала расследование и поиск браконьеров.

В Ростовской области транспортная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении гражданина Украины, который пытался ввезти в Россию марихуану. Наркотики мужчина хотел пронести в трусах, передает Rostovgazeta.ru. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Житель Екатеринбурга во время задержания выкинул в окно сейф с запрещенными веществами. По информации Tagilcity.ru, в квартире мужчины оперативники обнаружили более 60 граммов наркотиков. 40-летний мужчина, пойманный с поличным, решил избавиться еще от одной улики – он выкинул в окно сейф, в котором хранилось еще больше запрещенных веществ.

В Казани задержали членов ОПГ. Их подозревают в вымогательстве, передает Inkazan.ru. С жалобой на рэкет в полицию обратились два индивидуальных предпринимателя, которые владеют торговыми точками на площади у вокзала города. Члены преступной группировки требовали от них ежемесячных платежей в размере 30 тысяч рублей.

Жительница Ишима в приступе ревности прямо в магазине оттаскала за волосы свою соперницу, сообщает Nashgorod.ru. По информации издания, нападавшей пришлось заплатить административный штраф.

Омская пенсионерка накинулась с ножом на собственную дочку. 65-летняя женщина нанесла ей несколько резанных ран лица, а после этого сама обратилась в полицию, передает Gorod55.ru. В отделении она сообщила, что у ее дочери откуда-то появились глубокие порезы. Сотрудники правоохранительных органов возбудили против пенсионерки уголовное дело.

Жительница Ижевска стала жертвой мошенников. 65-летняя женщина отдала злоумышленникам 347 тысяч рублей неизвестной женщине. Как сообщает Udm-info.ru, та обещала пенсионерке снять с нее порчу. Именно на проклятие наивная ижевчанка списывала свои проблемы со здоровьем. Местное отделение МВД уже возбудило уголовное дело против "экстрасенса".

Роскомнадзор заблокировал в Волгоградской области пять сайтов, которые нелегально торговали змеями. Цена на занесенных в Красную книгу полозов варьировалась от двух с половиной до пяти тысяч рублей, передает Novostivolgograda.ru. По законодательству, оборот особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, влечет уголовную ответственность.