Безумные регионы: в Казани избили следователя и прокурора

Защита выхухолей в Нижегородской области, спасение кота в Ростове-на-Дону, волонтеры для беспалой собаки в Омске и другие новости России. Обзор региональной прессы на Dni.Ru.

Смоленские врачи 20 минут не могли оказать помощь умирающему пациенту. Как сообщает Newizv.ru, из-за халатности медиков мужчина скончался. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как пациент вышел из кабинета врача, потерял равновесие и упал. Сотрудники поликлиники обратили на него внимание, когда у мужчины начались судороги и он впал в кому.

Власти Нижегородской области решили взять под свою защиту гнездовья выхухолей. По информации Newsnn.ru, руководство региона собирается создать на границе с Мордовией заповедник. Как отмечает издание, по данным Красной Книги Нижегородской области, после 2000 года никаких подтвержденных данных присутствия выхухоли в районе создаваемой охранной зоны Мордовского заповедника не было.

В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС провели спасательную операцию и вызволили кота, застрявшего под крышей магазина. Для этого им пришлось разобрать часть крыши строения. Оказалось, что кот хорошо знаком спасателям – им часто приходится снимать его с фонарных столбов и деревьев, с которых тот не может слезть самостоятельно, отмечает Rostovgazeta.ru.

В Екатеринбурге мужчина погиб при пожаре на теплотрассе, передает Tagilcity.ru. По предварительной информации, сгоревший человек был бездомным, который решил переночевать около теплых труб. Подробности произошедшего уточняются.

В Казани группа неизвестных избила следователя и прокурора. Нападение произошло около одного из ресторанов города, где потерпевшие обедали. Как сообщает Inkazan.ru, у мужчин отняли деньги, телефоны, служебные удостоверения и ключи. Коллеги пострадавших уже возбудили уголовное дело по статье "Грабеж".

Двое полицейских сгорели в погоне за пьяным водителем на трассе под Екатеринбургом. По информации Nashgorod.ru, во время погони машину сотрудников ДПС выкинуло на встречную полосу, где она столкнулась с другим автомобилем. От удара полицейский ВАЗ 2107 перевернулся и загорелся. Стражи правопорядка не смогли выбраться из объятой пламенем машины и умерли.

В Омске приют для бездомных собак ищет волонтера. Доброволец должен помочь перевести в Новосибирск пса Остапа. Там ему должны установить протезы на место отрубленных передних лап, передает Gorod55.ru. "Друзья, вы сами понимаете, что это единственный шанс мальчика встать на лапки", обращаются к омичам в организации.

Сотрудникам банка в Удмуртии удалось предотвратить мошенничество. Если бы не бдительные работники, 86-летний пенсионер мог остаться без 375 тысяч рублей. По информации Udm-info.ru, дедушка уже перевел мошенникам 225 тысяч рублей. После этого злоумышленники потребовали у него еще одного платежа. Доверчивый пенсионер пошел в банк, но сотрудников насторожило, что номер карты-получателя был записан на клочке бумажки от руки, а клиент не знал имени адресата.

В Волгоградской области пьяный механик угнал у своего клиента только что отремонтированную девятку. По информации Novostivolgograda.ru подозреваемый в краже был задержан. Им оказался 32-летний местный житель, который решил покататься на чужом автомобиле. При этом у него не было прав на управление транспортным средством. В итоге, после того, как механик въехал в столб, он попытался скрыться.