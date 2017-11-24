Архангельская школьница рассказала о скандальном секс-видео

Героиня попавшего в Сеть скандального секс-видео рассказала подробности случившегося. По словам школьницы из Архангельска, она не была знакома с участниками бурной вечеринки.

Как рассказала 14-летняя девушка, до этого она не встречалась с молодыми людьми, которые пришли в тот вечер на "вписку". По словам героини секс-видео, копания пила алкоголь. Наркотики никто из школьников не употреблял, передает Life.ru.

Тем временем по факту порнографического ролика Следственный комитет России по Архангельской области начал проверку. Эту информацию сообщил источник в следственных органах.

Ранее в Сети появился ролик с бурной вечеринки школьников из Архангельска. На записи два подростка занимаются сексом, а их друзья снимают происходящее на камеру, подшучивая над парочкой.

Позже участники "вписки" записали еще одну сцену, на которой парень и девушка занимаются оральным сексом. При этом подростки активно комментируют происходящее.

После того как видео было выложено в Сеть, им заинтересовались правоохранительные органы. Тогда же героиня ролика и ее партнер признались, что сожалеют о случившемся. Молодой человек перестал выходить на связь в соцсетях, написав на своей странице, что больше не курит и не пьет.