Учительница лишилась работы из-за романа со школьником

В Санкт-Петербурге 24-летняя преподавательница английского языка завела бурный роман с одним из учеников. Когда это стало общеизвестно, учительница уволилась из школы.

По имеющимся сведениям, любовные отношения между педагогом одного из учебных заведений на Васильевском острове и старшеклассником родились в начале учебного года. Роман молодые люди не скрывали. Более того, они публиковали в социальных сетях совместные романтические фотографии.

Во "ВКонтакте" у каждого из них стоит статус "помолвлен", а на одном из снимков виднеется кольцо на безымянном пальце девушки, у него – похожий на татуировку рисунок с ее именем, сообщает телеканал "78". Интересно, что в Интернете учительница взяла фамилию своего юного избранника.

"Я была просто в шоке, когда об этом мне рассказал ребенок! Выяснилось, что в школе все об этом давно знают, по крайней мере, слухи между учениками разлетелись моментально", – рассказала мама одного из учеников. "Учительницу вроде как уволили, но ей еще нужно доработать в школе две недели", – добавила женщина.

Когда "тайна" раскрылась, девушке пришлось написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сейчас она ищет работу репетитором.

Напомним, зимой этого года разгорелся секс-скандал в элитной гимназии Москвы. Там учительница английского языка элитной гимназии состояла в интимной связи с 17-летним школьником. Парочку застукала в постели мать юноши. Разгневанная женщина пожаловалась руководству учебного заведения, после чего педагог была уволена.