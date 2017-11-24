В Сеть попало секс-видео архангельских школьников

В Сети появилось очередное скандальное видео с участием подростков. На кадрах видно, как школьники занимаются сексом, а друзья шутят над ними и снимают происходящее на камеру.

Судя по всему, 14-летние школьники из Архангельска предались разврату во время "вписки" в чьей-то квартире, передает Life.ru. На кадрах видно, как юноша и девушка занимаются сексом, а к ним в комнату врываются друзья.

Они шутят над парочкой и просят "намутить сигаретку", не переставая снимать все на камеру. В ответ занимающийся сексом юноша ругается матом. Позже товарищи снова заходят к подросткам – на этот раз во время оральных ласк. Они смеются и комментируют происходящее.

После того, как скандальное видео было размещено в Сети, им заинтересовалась полиция. Сейчас правоохранительные органы проверяют информацию и устанавливают личности героев ролика.

Так, занимавшаяся сексом девушка уже заявила о том, что сожалеет о случившемся. Вместе с семьей она обратилась за помощью в полицию и органы соцзащиты.

Ее партнер также перестал общаться со знакомыми и вести соцсети. В одном из своих аккаунтов юноша также написал:"Я больше не пью и не курю".