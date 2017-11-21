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Регионы

Безумные регионы: домашняя нарколаборатория в Ижевске

Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Борьба с бомжами в Ростове-на-Дону, мошенничество в Нижнем Тагиле, "Во все тяжкие" в Ижевске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В Ростове-на-Дону борются с бомжами с помощью лавочек, передает Newizv.ru. Архитекторы разрабатывают проект благоустройства главной улицы города. В качестве меры борьбы с бездомными, они предложили установить специальные скамейки с перегородками.

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В Волгоградской области сотрудник скорой помощи решил посетить над своими коллегами и позвонил на место своей работы сообщением, что оно заминировано. По информации Novostivolgograda.ru, прибывшие полицейские и экстренные службы тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. Подозрительных предметов они не обнаружили. Шутника задержали и доставили в СИЗО. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы. 

Автор: Михаил Войцеховский21 ноября 2017, 19:41

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