Безумные регионы: домашняя нарколаборатория в Ижевске

Борьба с бомжами в Ростове-на-Дону, мошенничество в Нижнем Тагиле, "Во все тяжкие" в Ижевске и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Ростове-на-Дону борются с бомжами с помощью лавочек, передает Newizv.ru. Архитекторы разрабатывают проект благоустройства главной улицы города. В качестве меры борьбы с бездомными, они предложили установить специальные скамейки с перегородками.

Нижегородец сбежал из своей военной части за пять дней до "дембеля", сообщает Newsnn.ru. По информации издания, молодой человек не явился на вечернее построение. Уже больше недели полиция разыскивает беглеца. Причины, заставившие солдата дезертировать, пока не известны.

В Ростовские колонии пытались доставить наркотики и телефоны, передает Rostovgazeta.ru. На территорию одного исправительного учреждения перекинули сверток с 19-ю мобильниками. В другую колонию подобным образом попытались доставить еще пять телефонов. Самый вопиющий случай произошел ИК №10. Там осужденному за оборот наркотиков пытались передать капсулы и таблетки, спрятанные в сухофруктах.

Телефонные мошенники активизировались в Нижнем Тагиле. За два дня они выудили деньги из трех доверчивых местных жителей. Все пострадавшие являются пенсионерами. 80-летняя бабушка отдала злоумышленникам 50 тысяч рублей, пытаясь "отмазать" своего сына от виновности в ДТП со смертельным исходом, в которое тот якобы попал. По похожей схеме лишились своих накоплений и двое жителей Ваонки 1941 и 1942 года рождения, сообщает Tagilcity.ru.

Поезд насмерть сбил мужчину в Казани. По информации Inkazan.ru, маневренный тепловоз, необорудованный видеорегистратором, наехал на местного жителя. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Причины трагедии пока не известны.

Волчьи стаи угрожают селам и деревням Тюменской области. Как сообщает Nashgorod.ru, местные власти разрешили охотникам отстрел хищников, которые замечены в опасной близости от поселений. Отмечается, что пока не было зарегистрировано ни одного случая нападения волков на домашний скот.

В одном из детских садов Омска произошло ЧП. Трехлетней воспитаннице учреждения пришлось ампутировать фалангу пальца. Как сообщает Gorod55.ru, врачи были вынуждены пойти на подобные меры после того, как одногруппник девочки прищемил ей палец. Местный Следственный комитет начал проверку действий воспитателей, которые не смогли предотвратить инцидент.

Полиция Ижевска задержала местного Уолтера Уайта. Мужчину подозревают в изготовлении наркотиков. По информации Udm-info.ru, обвиняемый оборудовал в своем гараже лабораторию по производству запрещенных веществ. Полицейские нашли в гараже мужчины приборы и химические реактивы, предназначенные для синтеза N-метилэфедрона.

В Волгоградской области сотрудник скорой помощи решил посетить над своими коллегами и позвонил на место своей работы сообщением, что оно заминировано. По информации Novostivolgograda.ru, прибывшие полицейские и экстренные службы тщательно обследовали здание и прилегающую территорию. Подозрительных предметов они не обнаружили. Шутника задержали и доставили в СИЗО. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы.