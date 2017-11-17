Именитый российский спортсмен пропал без вести

Следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи в Якутске трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу, 42-летнего Иннокентия Макарова. По данным правоохранителей, никуда уезжать из города он не планировал.

Сообщение о пропаже мужчины поступило от его родственников 13 ноября. Следственный комитет (СК) возбудил дело по статье "Убийство". В настоящее время стражи порядка устанавливают круг общения Макарова, а также допрашивают его родных и знакомых.

"Установлено, что пропавший Иннокентий Макаров 5 ноября 2017 года вышел из дома, расположенного по Намскому тракту города Якутска, и до настоящего времени не вернулся", – цитирует пресс-службу республиканского СК RT. По данным следователей, ранее спортсмен длительное время безвестно не отсутствовал. Отмечается, что трехкратный чемпион мира по кикбоксингу также является председателем садово-огороднического некоммерческого товарищества "Сатал".

В Якутске пропал трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Иннокентий Макаров. Последний раз мужчину видели 5 ноября.https://t.co/tbPYJ3vz2N pic.twitter.com/GNYGqpD40X — News.Ykt.Ru (@NewsYktRu) 17 ноября 2017 г.

Напомним, летом этого года трагедия произошла с 20-летним борцом Юрием Власко. 29 июля на берегу озера Байкал в Бурятии он был найден мертвым. На его теле зияли колото-резаные раны.

На месте происшествия были обнаружены металлический прут и нож. Также были найдены гильзы и пистолет, из которого производились выстрелы в песок одним из участников конфликта. По данному факту было возбуждено уголовное дело.