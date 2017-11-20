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Регионы

Безумные регионы: уральские ежи под угрозой исчезновения

Кадр из мультфильма "Ежик в тумане"
Ограбление ради сосисок в Урюпинске, побег полицейского в Уфе, контрабанда оружия в Ростове-на-Дону и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Бойцы Росгвардии задержали омичей, которые напали на бригаду скорой помощи, передает Newizv.ru. Молодые люди решили помешать врачам госпитализировать пациентку. Один из них залез в машину скорой и затеял там драку. Пытаясь защититься, водитель выстрелил в потолок из травматического пистолета, но попал в ногу нападавшего. После этого он нажал тревожную кнопку, и подоспевшие сотрудники Росгвардии задержали драчунов.

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17-летний житель Урюпинска влез в чужой дом ради сосисок и кофе. По информации Novostivolgograda.ru, вместе с провиантом подозреваемый захватил блок сигарет, бытовую и компьютерную технику. Воришку удалось задержать, и он сразу же сознался в содеянном. 

Автор: Михаил Войцеховский20 ноября 2017, 18:03

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