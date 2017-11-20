Безумные регионы: уральские ежи под угрозой исчезновения

Ограбление ради сосисок в Урюпинске, побег полицейского в Уфе, контрабанда оружия в Ростове-на-Дону и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Бойцы Росгвардии задержали омичей, которые напали на бригаду скорой помощи, передает Newizv.ru. Молодые люди решили помешать врачам госпитализировать пациентку. Один из них залез в машину скорой и затеял там драку. Пытаясь защититься, водитель выстрелил в потолок из травматического пистолета, но попал в ногу нападавшего. После этого он нажал тревожную кнопку, и подоспевшие сотрудники Росгвардии задержали драчунов.

В центре Нижнего Новгорода грузовик провалился под асфальт. Груженный строительными материалами КамАЗ ушел под землю. Как сообщает Newsnn.ru, причиной инцидента могли стать пустоты под дорогой, которые просто не выдержали веса грузовика.

Жителя Ростова-на-Дону будут судить за контрабанду оружия из США. По информации Rostovgazeta.ru, подозреваемый, находясь в Америке, купил там кожух-затвор и ствол огнестрельного оружия. Он упаковал покупки в посылку с бытовыми предметами и отправил в Россию.

Уральские ежи могут погибнуть из-за аномально теплого ноября, передает Tagilcity.ru. Из-за относительно высокой температуры животные не впадают в спячку, расходуя необходимый для выживания зимой запас жира и питательных веществ. Уменьшение численности ежей приведет к росту насекомых-вредителей летом следующего года.

Сотрудник уфимского ГИБДД попался на взятке в размере двух тысяч рублей. На такую сумму он решил "оштрафовать" автомобилиста за выезд на встречную полосу движения, сообщает Inkazan.ru. Коррупционер заметил, что его действия не прошли незамеченными для сотрудников внутренней безопасности ведомства, которые находились неподалеку. В итоге он остановил проезжающую мимо машину и, угрожая табельным оружием, потребовал у водителя отвезти его в безопасное место.

В Ростове-на-Дону охранники магазина "Пятерочка" несколько часов держали в подвале школьника. Им не понравилось, как мальчик вышел из магазина. Сотрудники ЧОПа заподозрили, что несовершеннолетний что-то украл, передает Nashgorod.ru. Они отвели школьника в подсобку и заставили выворачивать карманы. Разбирательство длилось несколько часов.

В Омске набирает обороты скандал вокруг местного детского сада. Бывший сотрудник учреждения рассказал о неподобающем поведении педагогов, передает Gorod55.ru. По информации издания, персонал садика позволял себе рукоприкладство в отношении маленьких детей.

В Удмуртии за хранение наркотиков задержали работницу завода. Как сообщает Udm-info.ru, во время досмотра у 29-летней подозреваемой обнаружили наркотическое средство N-метилэфедрон. Теперь девушке грозит три года тюрьмы.

17-летний житель Урюпинска влез в чужой дом ради сосисок и кофе. По информации Novostivolgograda.ru, вместе с провиантом подозреваемый захватил блок сигарет, бытовую и компьютерную технику. Воришку удалось задержать, и он сразу же сознался в содеянном.