Безумные регионы: прокурор застрелил судью

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В Ямало-Ненецком автономном округе в берлоге медведя обнаружили останки мужчины, передает Newizv.ru. Он числился пропавшим с 7 ноября. Полицейские начали прочесывать окрестности села Гыда, в котором жил мужчина. В 115 километрах они наткнулись на берлогу. Стражам порядка пришлось застрелить ее обитателя, который напал на сотрудников. При осмотре норы они нашли останки пропавшего ранее мужчины.

В Чернышковском районе Волгоградской области за взятку судят мошенника, который умудрялся обманывать таможенные весы, недоплачивая в казну несколько миллионов рублей. Подозреваемый покупал в Китае товары и с помощью электронного прибора занижал их вес на десятки тонн, сообщает Novostivolgograda.ru. Когда его раскрыли, он предложил оперуполномоченному полмиллиона рублей за свою свободу.

В Нижнем Новгороде мужчина выгуливает по улицам леопарда. Он водит опасного хищника на поводке. По информации Newsnn.ru, хозяин зверя страдает от психических расстройств. Именно этим объясняется его тяга к экстравагантным поступкам. Мужчина стал местной знаменитостью после того, как вывел своего питомца на детскую площадку.

В Ижевске подросток угнал у родителей машину и врезался в фонарный столб, передает Udm-info.ru. 16-летний молодой человек госпитализирован. Он решил прокатиться по ночному городу на Daewoo Nexia. Малолетний гонщик превысил скорость, не справился с управлением и врезался в световую опору.

В Ростове-на-Дону прокуратура начала проверку крупного приюта для животных. На его территории найдены сотни мертвых кошек и собак. Как сообщает Rostovgazeta.ru, таким образом руководство учреждения решило прикарманить десятки миллионов рублей, выделенные государством на стерилизацию животных. За последние несколько лет дирекция приюта обогатилась на 60 миллионов рублей.

В Омской области женщина убила своего мужа во время спора о воспитании дочери, передает Gorod55.ru. Конфликт вспыхнул прямо за столом, когда пара предавалась алкогольным возлияниям. Взрослые никак не могли решить, как правильно воспитывать дочь. В итоге, подозреваемая схватила нож и ударила им своего мужа. От полученных травм он скончался.

19-летняя модель продала свою девственность бизнесмену из Абу-Даби. Как сообщает Tagilcity.ru, мужчина заплатил за право первой ночи 2,5 миллиона евро. Вместе с ним за невинность девушки боролись российский политик и голливудский актер. Все трое пожелали остаться неизвестными.

Заключенные Тюменской области научились готовить курицу гриль. Цеха по изготовлению популярного блюда были открыты в подведомственных УФСИН России по Тюменской области, передает Nashgorod.ru. На производстве курицы гриль трудятся заключенные двух колоний строгого режима и женского исправительного учреждения. Их продукцию тюменцы смогут приобрести в магазинах "Промсервис" ФСИН России.

В Башкирии прокурор Динар Шакиров случайно застрелил своего однофамильца, судью Азата Шакирова. Инцидент произошел на охоте, сообщает Inkazan.ru. Во время стрельбы погибший отправился в зону ведения огня, чтобы собрать свою добычу. В результате, пуля попала ему в шею, и он умер в больнице от потери крови.