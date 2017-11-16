Безумные регионы: тюменцы в костюмах смерти разгуливают по городу

Благоустройство бомжей в Ижевске, смерть на улицах Тюмени, мост через пруд в Нижнем Тагиле и другие новости России. Обзор региональной прессы на Dni.Ru.

В Волгограде полицейские за день обнаружили две машины с наркотиками, передает Novostivolgograda.ru. Сотрудники ГИБДД сначала остановили ВАЗ 21120 для проверки документов водителя. Заметив, что автомобилист начал сильно нервничать, они решили обыскать машину. Служебная собака обнаружила в салоне 30 граммов марихуаны. Спустя несколько часов полицейские решили досмотреть подозрительный ВАЗ-2114. В машине нашлось 93 грамма того же наркотика.

"Почта России" установила очередной антирекорд скорости, сообщает Newizv.ru. Ростовский филиал организации доставлял свое же письмо, адресованное местной газете в течение 45 дней. Пи этом, редакция СМИ располагается всего в 850 метрах от Главпочтамта. Таким образом, сотрудники организации тратят один день на 18 метров пути, их скорость составляет 0,78 метра в час. Получается, что "Почта России" занимает почетное второе место в рейтинге самых медленных. На первом – улитка.

В Ижевске для бездомных построили отапливаемый шатер, в котором те смогут ночевать зимой. По информации Udm-info.ru, посетителям "Теплого крова" будет выдаваться горячее питание. С бездомными будет общаться социальный работник, который должен будет помочь им вернуться к нормальной жизни и влиться в социум.

В Заволжской городской больнице двое врачей подрались после распития алкоголя на рабочем месте. Травматолог Александр Капранов набросился с кулаками на хирурга Михаила Швитова, передает Newsnn.ru. Несмотря на многочисленный свидетельства и улики, руководство больницы выгораживает своих проштрафившихся сотрудников, уверяя, что конфликт произошел в трезвом состоянии.

Инцидент с участием врачей произошел и в Омской области. Там мужчина избил фельдшера скорой помощи, приехавшего по вызову к жене бузотера, которая находилась в бессознательном состоянии после ударов мужа, сообщает Gorod55.ru. Когда на место происшествия приехали сотрудники "Росгвардии" и попытались задержать агрессивного гражданина, его жена очнулась и начала угрожать сотрудникам ведомства. Ее возлюбленный отчаянно сопротивлялся. Теперь ему грозит пять лет лишения свободы. Сожительница бузотера получила 1,5 года условного срока за угрозы полицейским.

В Ростове-на-Дону преступники попытались ограбить банкомат "Сбербанка". Они хотели вскрыть его кувалдой, но потерпели неудачу. После этого неудачливые воришки решили сбежать, испугавшись шума, который сами подняли, передает Rostovgazeta.ru. Полиция начала расследование дела.

В честь дня отказа от курения жители Тюмени вышли на улицы города в костюмах смерти. Они организованным шествием прошлись по одному из скверов, а после сожгли огромную сигарету. Таким образом они пытались отвадить горожан от вредной привычки, передает Nashgorod.ru.

В нижнем Тагиле объявили конкурс на возведение моста через пруд. По информации Tagilcity.ru, власти города готовы выделить до 250 миллионов рублей только на проектные работы. Новое сооружение собираются построить к 2022 году.

В Татарстане взорвался УАЗ с рыбаками. Как сообщает Inkazan.ru, инцидент произошел ночью на берегу реки Вятка. Решив дождаться утра в своей машине, трое мужчин оправились спать. Через какое-то время один из рыбаков решил выйти из автомобиля и развел костер, чтобы согреться. Спустя полчаса прогремел взрыв. Мужчина вытащил из горящей машины своих приятелей. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительной версии от жара костра сдетонировал газовый баллон.