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Регионы

Безумные регионы: тюменцы в костюмах смерти разгуливают по городу

Фото: GLOBAL LOOK press
Благоустройство бомжей в Ижевске, смерть на улицах Тюмени, мост через пруд в Нижнем Тагиле и другие новости России. Обзор региональной прессы на Dni.Ru.
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В Волгограде полицейские за день обнаружили две машины с наркотиками, передает Novostivolgograda.ru. Сотрудники ГИБДД сначала остановили ВАЗ 21120 для проверки документов водителя. Заметив, что автомобилист начал сильно нервничать, они решили обыскать машину. Служебная собака обнаружила в салоне 30 граммов марихуаны. Спустя несколько часов полицейские решили досмотреть подозрительный ВАЗ-2114. В машине нашлось 93 грамма того же наркотика.

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Автор: Михаил Войцеховский16 ноября 2017, 19:03

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