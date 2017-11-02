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Регионы

Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине

Фото: GLOBAL LOOK press
Учительница, заклеившая рот второкласснику в Смоленске, попытка украсть по частям железнодорожный мост, и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Житель Новочеркасска задержан по подозрению в краже лодочного мотора. Об этом сообщает rostovgazeta.ru. По информации издания, 31-летний обвиняемый пробрался на территорию базы отдыха, где на хранении стоял катер. Он украл навесной мотор стоимостью 300 тысяч рублей и вывез его на попутке. Водителю он сказал, что просто нашел дорогой агрегат на обочине.

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Автор: Михаил Войцеховский2 ноября 2017, 20:02

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