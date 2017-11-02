Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине

Учительница, заклеившая рот второкласснику в Смоленске, попытка украсть по частям железнодорожный мост, и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Житель Новочеркасска задержан по подозрению в краже лодочного мотора. Об этом сообщает rostovgazeta.ru. По информации издания, 31-летний обвиняемый пробрался на территорию базы отдыха, где на хранении стоял катер. Он украл навесной мотор стоимостью 300 тысяч рублей и вывез его на попутке. Водителю он сказал, что просто нашел дорогой агрегат на обочине.

Пациенты психиатрической больницы в поселке Гедеоновка устроили дебош. По информации inkazan.ru, чтобы подавить буйное восстание руководству учреждения пришлось прибегнуть к помощи полиции и Росгвардии. В результате беспорядков никто не пострадал.

Торопливый житель Тюменской области потерял машину. Как сообщает nashgorod.ru, мужчина решил не стоять в огромной пробке, ждущей своей очереди на паром через Иртыш и пешком отправится на другую сторону реки. Незадачливый автовладелец припарковал свою машину на автостоянке на отвесном берегу Иртыша, но впопыхах забыл поставить ее на ручной тормоз. В итоге ВАЗ 2111 скатился в реку.

Омский студент Сибирского государственного университета физической культуры и спорта получил серьезную травму, когда попытался попасть на занятия. По информации gorod55.ru, решив сэкономить время, незадачливый омич попытался перелезть через забор университета, вместо того, чтобы обходить его по периметру. Не справившись с упражнением, молодой человек пропорол себе ногу заостренным штырем. Медики оказали ему помощь и отправили домой.

В поселке Белый Яр трое мужчин были задержаны во время попытки кражи железнодорожного моста. Как сообщает tagilcity.ru, злоумышленники разобрали несколько металлических конструкций и собирались было уйти с места преступления, когда их арестовали проходившие мимо сотрудники расположенной неподалеку исправительной колонии.

Больше 10 тысяч бутылок контрафактного алкоголя с поддельными спецмарками изъяли у жителя Удмуртии. Полицейские решили проверить грузовик. Когда они открыли кузов фуры, то обнаружили множество ящиков с алкоголем. Как сообщает udm-info.ru документов на бутылки у водителя найти не удалось.

Сотрудник регионального управления Следственного комитета России по Старому Осколу стал монополистом городских ритуальных услуг, передают newizv.ru. По информации издания, пользуясь своим служебным положением он подавал заявки на перевозку умерших лиц своему хорошему знакомому – местному предпринимателю. Когда другие представители рынка пошли к нему за объяснениями, следователь заявил, что отныне сам будет решать, кто будет заниматься перевозкой умерших и оказанием ритуальных услуг.

В Смоленске разгорается скандал вокруг городской школы. Как сообщают newsnn.ru, учительница начальной школы заклеила второкласснику рот скотчем. Таким образом педагог решила наказать ребенка за разговоры на уроке. Ученик сидел с закрытым ртом полчаса.

Новоаннинский районный суд приговорил 21-летнюю девушку к трем годам заключения за издевательства над дочерью. По информации novostivolgograda.ru, мать систематически избивала 4-летнюю девочку, запирала ее в стиральную машину и не пускала домой во время зимних морозов.