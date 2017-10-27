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Регионы

Безумные регионы: в Ростове-на-Дону по улицам водят льва

Фото: GLOBAL LOOK press/Uwe Skrzypczak
Заминированный торговый центр в Екатеринбурге, 18-летний шестиклассник избивает других школьников, 8 лет за взятки и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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По улицам Ростова-на-Дону водили молодого льва. Как сообщает Rostovgazeta.ru, зверь свободно гулял по улицам города. По информации издания, на хищнике не было поводка и намордника. Вместе со львом по улицам города прогуливались двое молодых людей

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Автор: Михаил Войцеховский27 октября 2017, 19:14

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