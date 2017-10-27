Безумные регионы: в Ростове-на-Дону по улицам водят льва

Заминированный торговый центр в Екатеринбурге, 18-летний шестиклассник избивает других школьников, 8 лет за взятки и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

По улицам Ростова-на-Дону водили молодого льва. Как сообщает Rostovgazeta.ru, зверь свободно гулял по улицам города. По информации издания, на хищнике не было поводка и намордника. Вместе со львом по улицам города прогуливались двое молодых людей

Житель Екатеринбурга задержан ФСБ. Мужчину обвиняют в ложном минировании торгового центра. Якобы, 24-летний подозреваемый повздорил с начальником охраны торгового центра в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. По информации Tagilcity.ru, мужчина позвонил номеру экстренной службы и заявил, что торговый центр заминирован. Прибывшие на место специалисты никакой бомбы не нашли, но вычислили злоумышленника.

В средней школе Омска 13-летнего семиклассника избил 18-летний воспитанник детского дома. В результате драки, которая разгорелась прямо на территории образовательного заведения перед началом уроков, пострадавший мальчик получил различные травмы. Так, по словам матери подростка, у сына была рассечена бровь, имелись многочисленные ушибы мягких тканей лица. По информации Gorod55.ru, 18-летний молодой человек учится в шестом классе, потому что поздно пошел в школу.

Волгоградскому инспектору федеральной службы исполнения наказаний грозит восемь лет тюрьмы за взятки. Об этом сообщает Novostivolgograda.ru. По информации издания, капитан УФСИН должен был вести наблюдение за поведением отпущенных условно-досрочно преступников. Вместо выполнения предписаний и контроля за поведением осужденных, полицейский требовал у них взятки. С февраля по июнь 2017 года обвиняемый получил в целом 120 тысяч рублей.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". По информации Nashgorod.ru, поводом для возбуждения дела послужил инцидент, произошедший в Тобольске. Несколько мужчин пили спиртное и играли в карты. В процессе игры двое из компании поссорились. Один избил своего оппонента. От полученных телесных повреждений смерть мужчины наступила на месте происшествия через непродолжительное время.

В Нижегородской области опять бушует африканская чума свиней. Специалисты выявили новый очаг заболевания. Из-за него в области уже пришлось уничтожить 154 животных, у которых диагностировали чуму, передает Newsnn.ru. В этот раз, болезнь была обнаружена у диких кабанов. Это существенно затрудняет контроль распространения чумы.

В Удмуртии бензовоз улетел в кювет и перевернулся. Инцидент произошел на девятом километре автодороги "Верхняя Богатырка – Чажай". По информации Udm-info.ru, водитель бензовоза КамАЗ выехал на встречную полосу и вылетел в кювет со стоячей водой. По информации издания, водитель машины скончался.

На трассе в Набережных Челнах случилось масштабное ДТП. В аварию попали четыре автобуса, два грузовика и четыре легковушки. По информации Inkazan.ru дорога оказалась полностью парализована, и на шоссе мгновенно образовалась огромная пробка. На месте происшествия работают сотрудники полиции и скорой помощи.

В Иваново при столкновении такси с грузовиком погибли три человека. По информации Newizv.ru, легковушка Mitsubishi Lancer столкнулась с грузовиком MAN. В МВД отметили, что виноват в аварии водитель такси. Он не справился с управлением и врезался в грузовик.