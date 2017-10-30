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Регионы

Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки

Фото: Леонид Павлюченко/Dni.Ru
Концерт Сергея Безрукова закончился для зрителя переломом двух рук, убийца 5 месяцев хранила тело жертвы в погребе, пенсионерок будут обучать самообороне и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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В городе Волжском задержали подозреваемую в грабеже.  Как сообщает Novostivolgograda.ru, 47-летняя женщина похитила сумку с документами и деньгами у пьяного слесаря. Мужчина не смог догнать преступницу, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Когда потерпевший протрезвел, он отнес заявление в полицию. Стражи правопорядка быстро нашли преступницу, оказавшуюся рецидивисткой. Сумка со всем содержимым была возвращена незадачливому слесарю.

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В Удмуртии 31-летний мужчина задержан за вымогательство. По информации Udm-info.ru, подозреваемый вывез на берег реки Камы девушку. Он избил ее и требовал от нее 100 тысяч рублей за прекращение издевательств.  Сейчас 31-летний обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

"Падающая" медсестра может стать причиной увольнения главврача больницы в Омске. Странное поведение работника местного травмпункта попало на видео и возмутило Сеть.  Как сообщает Gorod55.ru, женщина не держалась на ногах и не могла членораздельно говорить. Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко заявил, что если факт алкогольного опьянения подтвердится, то главный врач уйдет с занимаемой должности.

Тюменские пенсионерки пройдут курсы обучения приемам самообороны. По информации Nashgorod.ru, жители области в возрасте старше 55 лет пройдут курс "Бабушки особого назначения". Кроме способов защиты от агрессоров, посетительниц курсов обучат финансовой грамотности.

В погребе жилого дома в Татарстане обнаружили страшную находку. Там лежало тело мужчины, погибшего около 5 месяцев назад, сообщает Inkazan.ru. По информации издания, полиция задержала 50-летнюю сожительницу погибшего. Как считает сторона обвинения, она познакомилась с будущей жертвой в Москве, где они оба работали дворниками. В мае они вернулись в Татарстан и начали жить вместе.  Во время распития спиртного они поругались, и женщина несколько раз ударила мужчину ножом, отчего тот скончался на месте.

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В Ростовской области задержали жителя Зеленограда, который приехал в регион, чтобы продать оружие. По информации Rostovgazeta.ru, полиция провела целую спецоперацию, чтобы арестовать оружейного торговца. У него дома нашли гранату, семь ружей, патроны и дымовые шашки.

Нижегородского инспектора подозревают во взяточничестве. Как сообщает Newsnn.ru, специалист пробирного надзора потребовал у представителя  организации 20 тысяч рублей, за то чтобы не указывать найденные нарушения в своем отчете.

Уральские коммунальщики провалились под землю из-за размытия почвы. Причиной инцидента стал прорыв канализации, с которым и приехали бороться незадачливые сантехники, передает Newizv.ru. По информации издания, машину удалось достать из ямы, но вот устранять прорыв трубы коммунальщики уже не стали. 

Автор: Михаил Войцеховский30 октября 2017, 18:18

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