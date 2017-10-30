Безумные регионы: после концерта Безрукова мужчина сломал обе руки

Концерт Сергея Безрукова закончился для зрителя переломом двух рук, убийца 5 месяцев хранила тело жертвы в погребе, пенсионерок будут обучать самообороне и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В городе Волжском задержали подозреваемую в грабеже. Как сообщает Novostivolgograda.ru, 47-летняя женщина похитила сумку с документами и деньгами у пьяного слесаря. Мужчина не смог догнать преступницу, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Когда потерпевший протрезвел, он отнес заявление в полицию. Стражи правопорядка быстро нашли преступницу, оказавшуюся рецидивисткой. Сумка со всем содержимым была возвращена незадачливому слесарю.

В Удмуртии 31-летний мужчина задержан за вымогательство. По информации Udm-info.ru, подозреваемый вывез на берег реки Камы девушку. Он избил ее и требовал от нее 100 тысяч рублей за прекращение издевательств. Сейчас 31-летний обвиняемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

"Падающая" медсестра может стать причиной увольнения главврача больницы в Омске. Странное поведение работника местного травмпункта попало на видео и возмутило Сеть. Как сообщает Gorod55.ru, женщина не держалась на ногах и не могла членораздельно говорить. Министр здравоохранения Омской области Андрей Стороженко заявил, что если факт алкогольного опьянения подтвердится, то главный врач уйдет с занимаемой должности.

Тюменские пенсионерки пройдут курсы обучения приемам самообороны. По информации Nashgorod.ru, жители области в возрасте старше 55 лет пройдут курс "Бабушки особого назначения". Кроме способов защиты от агрессоров, посетительниц курсов обучат финансовой грамотности.

В погребе жилого дома в Татарстане обнаружили страшную находку. Там лежало тело мужчины, погибшего около 5 месяцев назад, сообщает Inkazan.ru. По информации издания, полиция задержала 50-летнюю сожительницу погибшего. Как считает сторона обвинения, она познакомилась с будущей жертвой в Москве, где они оба работали дворниками. В мае они вернулись в Татарстан и начали жить вместе. Во время распития спиртного они поругались, и женщина несколько раз ударила мужчину ножом, отчего тот скончался на месте.

Для жителя Екатерибурга концерт известного артиста Сергея Безрукова закончился переломом обеих рук, сообщает Tagilcity.ru. Мужчина утверждает, что охранники вывели его с мероприятия и передали полиции, которая, якобы, и нанесла ему травмы. Причиной удаления потерпевшего с концерта стало его поведение: мужчина бурно реагировал на происходящее и слишком громко пел песни, мешая остальным насладиться творчеством артиста.

В Ростовской области задержали жителя Зеленограда, который приехал в регион, чтобы продать оружие. По информации Rostovgazeta.ru, полиция провела целую спецоперацию, чтобы арестовать оружейного торговца. У него дома нашли гранату, семь ружей, патроны и дымовые шашки.

Нижегородского инспектора подозревают во взяточничестве. Как сообщает Newsnn.ru, специалист пробирного надзора потребовал у представителя организации 20 тысяч рублей, за то чтобы не указывать найденные нарушения в своем отчете.

Уральские коммунальщики провалились под землю из-за размытия почвы. Причиной инцидента стал прорыв канализации, с которым и приехали бороться незадачливые сантехники, передает Newizv.ru. По информации издания, машину удалось достать из ямы, но вот устранять прорыв трубы коммунальщики уже не стали.