Безумные регионы: в Нижнем Новгороде сломалась половина автобусов

Мошенники в Омске, больные собаководы в Свердловской области, побег террориста в Казани и другие новости. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Ставропольском крае набирает обороты природная аномалия: у дачников в середине ноября созрела малина, передают Newizv.ru. Жительнице Пятигорска удалось на своем участке вырастить всепогодную малину. Автор разместила фото в доказательство своих слов. На нём видны растущие ягоды.

В центре Волгограда подросток на дорогом внедорожнике сбил пешехода. По информации Novostivolgograda.ru, джип Toyota Land Cruiser Prado, управляемый несовершеннолетним, выехал на "зебру" на запрещающий сигнал светофора. Под колеса иномарки попал 22-летний прохожий. Его доставили в больницу. Виновник ДТП попытался скрыться, но полицейские объявили план "Перехват" и задержали 17-летнего выпускника местной школы.

По данным Newsnn.ru, в Нижнем Новгороде половина автобусов-"гармошек" вышла из строя. Транспорт простаивает на стоянка и не выходит на рейсы. 18 машин, стоимостью в 12 миллионов рублей, ввели в эксплуатацию в 2014 году. Всего за три года они стали неисправными.

В Удмуртии на ректора одного из ВУЗов возбудили три уголовных дела. Как сообщает Udm-info.ru, его подчиненные не получили зарплату на общую сумму почти 444 тысячи рублей. Несмотря на предупреждения от надзорных ведомств, ректор продолжал не исполнять решения суда. Сейчас ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ростовчанина могут посадить на 15 суток за курение электронной сигареты на борту самолета, передает Rostovgazeta.ru. Из-за того, что 28-летний пассажир рейса "Ростов-на-Дону – Москва" курил в туалете лайнера, пилотам пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Хулигана сняли с рейса, и борт продолжил полет. Мужчине грозит до пяти тысяч рублей штрафа или арест на 15 суток.

В Омске судят лже-бизнесмена за махинации с налогами. Ущерб от его действий составил 168 миллионов рублей, передает Gorod55.ru. в 2014 году 46-летний подозреваемый незаконно пытался возместить налог на добавочную стоимость через открытые им фирмы-однодневки. Злоумышленник внес в документы сведения о якобы проведенных им сделках. После проверки налоговая инспекция отказалась возмещать ему деньги и решила завести на него уголовное дело.

В Свердловской области хотят сделать обязательным медосвидетельствование для собачников. Как сообщает Tagilcity.ru, с такой инициативой выступил детский омбудсмен Игорь Мороков. Кроме врачебного осмотра, он предлагает запретить разведение собак в многоквартирных домах. На подобный комплекс мер Морокова подтолкнуло нападение бульдогов на школьницу в Екатеринбурге.

В Тюмени за неоднократное управление автомобилем в пьяном виде отправили в колонию-поселение местного жителя. Как сообщает Nashgorod.ru, в феврале этого года мужчина был лишен прав на 2,8 года за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Это не остановило нарушителя, и уже в августе он, после алкогольных возлияний, снова сел за руль. Мужчину задержали и суд приговорил его к шести месяцам жизни в колонии-поселении. Примечательно, что оба раза горе-автомобилист попадался на чужих машинах, которыми он управлял по доверенности.

В Казани из под домашнего ареста сбежал обвиняемый в терроризме, передает Inkazan.ru. По информации издания, местная прокуратура проводит проверку по факту нарушения условий домашнего ареста 36-летним Марселем Гималиевым, подозреваемым в организации ячейки запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". После побега мужчину объявили в международный розыск.