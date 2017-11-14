Безумные регионы: священника осудили за сутенерство

Мошенники в Волгограде и Ростове, расстрел полицейских под Псковом, священник-сутенер в Петербурге и собачница-наркоторговец. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Доверчивая жительница Волгоградской области стала жертвой мошенников. По информации Novostivolgograda.ru, 79-летняя старушка 13 раз перевела деньги злоумышленнику, чтобы "помочь внуку, который попал в ДТП". Мошенникам удалось вытянуть из доверчивой пенсионерки 114 тысяч рублей.

Под Псковом неизвестные расстреляли двух полицейских из их же оружия, сообщает Newsnn.ru. Трагедия произошла, когда один из сотрудников ведомства приехал на вызов о ссоре. Когда он зашел в дом, мужчина вырвал у него табельный пистолет и в упор расстрелял полицейского. Через какое-то время на место происшествия приехал начальник убитого – он не мог выйти на связь с подчиненным. Преступник застрелил его, а после умер.

Священник Русской православной церкви был осужден в Витебске за сутенерство. По информации Newizv.ru, мужчина, будучи священнослужителем храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе в Ленинградской области, по интернету склонял двух жительниц Витебска к проституции. Когда священник приехал за своими жертвами в Белоруссию, его задержали. Несмотря на то, что мужчину арестовали еще в августе, суд приговорил его к 5,5 годам заключения только 14 ноября.

Жителям обрушившейся в Ижевске многоэтажки окажут психологическую помощь, передает Udm-info.ru. Пострадавшие, или потерявшие своих близких в трагедии смогут прийти в местный центр социального обслуживания и получить анонимную психологическую помощь. Консультация специалистов будет бесплатной, записываться на прием не требуется.

В смерти жителя Нижнего Тагила в отделении полиции могут обвинить медиков, сообщает Tagilcity.ru. По информации издания, врачи не оказали избитому мужчине необходимой помощи. Полицейские, подобрав на улице местного жителя доставили его в отделение. Там он пожаловался на сильную головную боль после падения на улице, после этого стражи правопорядка вызвали ему скорую. Приехавшие врачи отвезли мужчину в травмпункт, где ему просто перебинтовали голову, не сделав никаких снимков и МРТ.

Больше двухсот омских предприятий наказали за загрязнение окружающей среды, передает Gorod55.ru. Чаще всего дело ограничивалось крупными штрафами за нанесение ущерба воздуху, водоемам, особо охраняемым природным объектам и за несоблюдение правил по использованию производственных отходов.

В Тюмени полицейским удалось задержать наркодилера. Им оказалась 40-летняя женщина, передает Nashgorod.ru. Она торговала отравой в парке города. Для прикрытия она брала с собой подругу, ребенка и собачку – таким образом ей долго удавалось маскироваться под законопослушную гражданку, просто прогуливающуюся по парку. Сейчас "Даме с собачкой" грозит до 20 лет лишения свободы.

В Татарстане заключенный избил сотрудников полиции. Как сообщает Inkazan.ru, 38-летний мужчина во время личного досмотра сначала оскорблял сотрудников колонии, а после набросился на них с кулаками. Суд постановил добавить к уже отбываемому сроку драчуна еще 3,5 года заключения.

В Ростовской области полицейские задержали мошенника, который наживался на доверчивых людях, обещая устроить их на работу. По информации Rostovgazeta.ru, он находил в интернете резюме будущих жертв, звонил им и представлялся генеральным директором компании. После он приглашал их на собеседование. После удачно пройденного интервью у доверчивых соискателей требовали перечислить деньги на номер телефона "генерального директора".