Безумные регионы: браконьер-ветеринар убивал животных

Мошенничество на 29 миллионов в Татарстане, пятеро стриптизерш за рекорд Гиннесса в Ростове, экстремальное разжалование в Нижнем Новогороде. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Жители Казани остались недовольны мюзиклом "Призрак оперы". Как сообщает Newizv.ru, горожане считают, что их нагло обманули. Вместо знаменитой постановки на сцене они увидели просто набор музыкальных номеров. Люди проводили автобус с артистами, скандируя: "Позор! Позор!"

В Михайловском районе Волгоградской области полицейские задержали ветеринара по подозрению в незаконной охоте. В салоне его "Нивы" стражи правопорядка обнаружили две туши самцов косули, передает Novostivolgograda.ru. Вместе с "доктором Айболитом" в машине находились еще двое мужчин.

В Нижнем Новгороде капитана судна понизили до механика. Таким образом его наказали за попытку хищения топлива, передает Newsnn.ru. По информации издания, бывший капитан договорился со своим коллегой с другого теплохода. В момент кражи мужчина был задержан. Свою вину он признал и уплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Челябинской области появился памятник президенту России Владимиру Путину. Его поставили владельцы горнолыжного курорта "Аджигардак". Таким образом они выразили лидеру страны благодарность за популяризацию активных видов спорта и здорового образа жизни, сообщает Udm-info.ru.

В Ростове-на-Дону представительницы одного из стриптиз-клубов города попытаются увековечить свои имена в Книге рекордов Гиннесса. Они решили создать огромный торт, из которого одновременно выпрыгнет пять девушек, одетых в одни стринги, передает Rostovgazeta.ru. На мероприятии будут присутствовать представители Книги Гиннесса, которые зафиксируют очередной рекорд.

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Жительница Омска получила химический ожог глаза в результате бытового конфликта. Она якобы спаивала супруга другой женщины. Та несколько раз просила потерпевшую остановиться, но та отказывалась слушать увещевания, сообщает Gorod55.ru. В итоге, хранительница семейных уз вылила ей на голову разбавленный уксус.

В Екатеринбурге извращенцы несколько насиловали 12-летнюю школьницу, ведя прямую трансляцию преступления в социальных сетях. По информации Tagilcity.ru двое взрослых мужчин похитили девочку, запихнули ее в большую сумку и доставили в квартиру, где неоднократно надругались над ней. После преступления педофилы запихнули жертву в ту де сумку и выкинули на обочине.

В Тобольске расследуют убийство пенсионера. Как сообщает Nashgorod.ru, полиция вышла на след предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний местный житель, с которым убитый выпивал незадолго до своей смерти. Во время пьянки мужчины поссорились, и подозреваемый схватился за нож.

Жительница Татарстана выманила из довольных родственников 29 миллионов рублей. 49-летняя женщина брала у родных и друзей деньги в долг на протяжении двух лет. Как сообщает Inkazan.ru, преступница уверяла доверчивых людей, что все их средства она инвестирует в текстильный бизнес. Сейчас она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.