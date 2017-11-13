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Безумные регионы: браконьер-ветеринар убивал животных

Кадр из мультфильма "Винни-Пух"
Мошенничество на 29 миллионов в Татарстане, пятеро стриптизерш за рекорд Гиннесса в Ростове, экстремальное разжалование в Нижнем Новогороде. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.
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Жители Казани остались недовольны мюзиклом "Призрак оперы". Как сообщает Newizv.ru, горожане считают, что их нагло обманули. Вместо знаменитой постановки на сцене они увидели просто набор музыкальных номеров. Люди проводили автобус с артистами, скандируя: "Позор! Позор!"

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В Михайловском районе Волгоградской области полицейские задержали ветеринара по подозрению в незаконной охоте. В салоне его "Нивы" стражи правопорядка обнаружили две туши самцов косули, передает Novostivolgograda.ru. Вместе с "доктором Айболитом" в машине находились еще двое мужчин.

В Нижнем Новгороде капитана судна понизили до механика. Таким образом его наказали за попытку хищения топлива, передает Newsnn.ru. По информации издания, бывший капитан договорился со своим коллегой с другого теплохода. В момент кражи мужчина был задержан. Свою вину он признал и уплатил штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Челябинской области появился памятник президенту России Владимиру Путину. Его поставили владельцы горнолыжного курорта "Аджигардак". Таким образом они выразили лидеру страны благодарность за популяризацию активных видов спорта и здорового образа жизни, сообщает Udm-info.ru.

В Ростове-на-Дону представительницы одного из стриптиз-клубов города попытаются увековечить свои имена в Книге рекордов Гиннесса. Они решили создать огромный торт, из которого одновременно выпрыгнет пять девушек, одетых в одни стринги, передает Rostovgazeta.ru. На мероприятии будут присутствовать представители Книги Гиннесса, которые зафиксируют очередной рекорд.

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Жительница Омска получила химический ожог глаза в результате бытового конфликта. Она якобы спаивала супруга другой женщины. Та несколько раз просила потерпевшую остановиться, но та отказывалась слушать увещевания, сообщает Gorod55.ru. В итоге, хранительница семейных уз вылила ей на голову разбавленный уксус.

В Екатеринбурге извращенцы несколько насиловали 12-летнюю школьницу, ведя прямую трансляцию преступления в социальных сетях. По информации Tagilcity.ru двое взрослых мужчин похитили девочку, запихнули ее в большую сумку и доставили в квартиру, где неоднократно надругались над ней. После преступления педофилы запихнули жертву в ту де сумку и выкинули на обочине.

В Тобольске расследуют убийство пенсионера. Как сообщает Nashgorod.ru, полиция вышла на след предполагаемого преступника. Им оказался 46-летний местный житель, с которым убитый выпивал незадолго до своей смерти. Во время пьянки мужчины поссорились, и подозреваемый схватился за нож.

Жительница Татарстана выманила из довольных родственников 29 миллионов рублей. 49-летняя женщина брала у родных и друзей деньги в долг на протяжении двух лет. Как сообщает Inkazan.ru, преступница уверяла доверчивых людей, что все их средства она инвестирует в текстильный бизнес. Сейчас она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. 

Автор: Михаил Войцеховский13 ноября 2017, 20:58

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