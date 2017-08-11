Учитель года получил 10 лет тюрьмы за секс-пати с мальчиками

Учитель средней школы, который принимал участие в сексуальных вечеринках с мальчиками-подростками, приговорен к 10 годам лишения свободы. Накануне ареста он был удостоен звания "Учитель года".

Джаред Андерсон, обладатель награды "Учитель года" в высшей школе Джадсона в Техасе, признался в четырёх сексуальных контактах и двух случаях непристойного поведения с ребёнком. Андерсон – 29-летний отец двоих детей, мормон и преподаватель английского языка в Сан-Антонио. Титул "учителя года" он получил всего за два месяца до ареста, сообщает NYP.

По информации правоохранителей, Андерсон несколько месяцев принимал у себя дома вечеринки, в ходе которых молодые люди устраивали оргии. "Учитель года" при этом фланировал по дому обнаженный, демонстрируя ученикам собственную эрекцию. На одной из вечеринок состоялась сексуальная забава с участием семи мальчиков в возрасте от 15 до 17 лет.

Из-за ареста Андерсона пришлось спешно переделывать ежегодные альбомы учеников, где он был указан как "учитель года". В это время сам Андерсон проходил курс психологической терапии – настолько он был потрясен судебным процессом.

Джаред Андерсон в итоге вместо грозящих ему двадцати лет тюрьмы был приговорен к десятилетнему заключению и штрафу. Сумма его составила 9000 долларов.