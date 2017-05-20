Замужнюю учительницу из Канады осудили за оргию со школьниками

В Канаде завершилось судебное разбирательство в отношении 36-летней замужней учительницы Жаклин Макларен, которая обвиняется в интимной связи с несовершеннолетними. Женщину приговорили к двум годам тюрьмы и специальному лечению.

"Мне ни разу не приходило в голову, что я буду отводить своего сына к хищнику", – рассказала на суде мать одного из пострадавших. Ее 17-летний сын был признан жертвой нездоровых сексуальных аппетитов своей учительницы.

Сообщается, что женщина рассылала своим ученикам свои обнаженные снимки. Также доказано, что с тремя из них она вступала в половую близость. В частности, на суде приводился такой эпизод: Жаклин Макларен и двое подростков выпили пива, после чего занялись сексом в ее автомобиле.

Подобные нездоровые отношения со школьниками длились с 2013 по 2016 годы. Примечательно, что связала себя узами брака она всего за три года до этого – в 2010 году. При этом сама учительница утверждала на суде, что была не в курсе, что спит с несовершеннолетними. В итоге женщина была приговорена к двум годам заключения, которые она будет отбывать в женской тюрьме Гранд-Велли, передает канадское издание Intelligencer. Там же она будет проходить специальное лечение для сексуальных преступников.

Также ей в течение десяти лет будет запрещено посещать детские площадки, школы, детские сады и другие места, где могут находиться дети до 16 лет. В течение этого же времени ей будет запрещено пользоваться интернетом для связи с кем-либо младше 18 лет.

Тем не менее, родители жертв "сексуальной хищницы" считают наказание недостаточно суровым. "Если бы это был учитель-мужчина, вердикт был бы таким же?", – поинтересовалась мать одного из пострадавших. Кроме того, определенные претензии накопились у родителей и к руководству школы, которое не замечало нездоровых отношений одного из своих сотрудников с учениками.