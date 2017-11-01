Безумные регионы: ростовчане покупают все больше секс-игрушек

Трагедия нумизмата в Омске, хорошие дороги в Тюмени уникальная операция в Нижнем Новгороде и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

Троих молодых людей из Чистополя будут судить за вандализм. По информации inkazan.ru, подозреваемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения разрушили фонтан и повредили урны. Общий ущерб от действий вандалов превысил 240 тысяч рублей.

Жители одного из сел Свердловской области могут быть отрезаны от цивилизации. Как сообщает tagilcity.ru, местные жители утверждают, что мост, который соединяет поселение с ближайшим городом, стремительно разрушается. Кроме того, пешеходная переправа также находится в аварийном состоянии.

В Удмуртии обнаружено усыхание леса на площади более 31 тысячи квадратных километров. Ущерб, нанесенный массиву, оценивается в 18 миллионов рублей, передает udm-info.ru. По информации издания, прокуратура уже возбудила уголовное дело в отношении ООО "Чистый город". По версии обвинения, предприятие сливало в лес сточные воды.

Врачи нижегородской больницы провели уникальную операцию. Хирургам удалось выполнить одномесячному младенцу операцию для снижения проявлений врожденного пилоростеноза. Как отмечает newsnn.ru, Пилоростеноз — это врожденное заболевание детей, возраст которых составляет преимущественно от 1 до 3 месяцев. Заболевание связано с нарушением проходимости естественного клапана между желудком и двенадцатиперстной кишкой.

Жители Роства-на-Дону все больше интересуются интимными развлечениями. По информации rostovgazeta.ru, в 2017 году количество покупок в онлайн секс-шопах, совершенное горожанами в 15 раз больше, чем за аналогичный период 2016 года. Средняя стоимость каждой покупки увеличилась на 55% от прошлогодней.

В Омске 66-летний нумизмат потерял 234 тысячи рублей, передает gorod55.ru. Именно такую сумму пенсионер заплатил за коллекцию монет царской чеканки. Они оказались поддельными. Незадачливый омич обнаружил это только у себя дома, когда решил сравнить свои новые богатства с теми, что уже были в его коллекции.

Тюмень стала вторым городом России по удобству для автомобилистов. По информации nashgorod.ru, жители города довольны организацией движения, качеством дорожного покрытия. Как сообщает издание, тюменцы уверены: "в городе очень удобно жить, если имеешь машину".

В Волгограде коммунальные службы борются с фекальным потопом, сообщают novostivolgograda.ru. Причиной засора являются нелегальные врезки в систему канализации. По ним торговцы с ближайшего рынка сливали в городские трубы отходы, которые в результате окончательно забили коллектор. Ближайшие районы окутаны стойким запахом, из-за которого местные жители не могут дышать. А обитатели дома на улице Гейне 18 потеряли квартиру, которую буквально затопило фекальными массами.

Глава администрации поселка Махнево застукал директора школы на месте преступления. Средь бела дня женщина выносила из мэрии стулья. Таким образом она хотела перестраховаться – надвигалась проверка Роспотребнадзора, а в компьютерном классе учебного заведения не было офисных стульев, передает newizv.ru. Директриса решила позаимствовать у своих знакомых из администрации стулья, о чем заранее с ними договорилась. Однако сотрудники ведомства видимо забыли сообщить об этом своему начальнику.