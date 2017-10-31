Безумные регионы: дети с нацистской символикой на улицах Татарстана

Волгоградский бомж, терроризирующий микрозаймовые организации, полуголый мужчина на улицах Омска, заявление в полицию на проститутку от екатеринбуржца и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

После шести месяцев разыскной работы волгоградским полицейским удалось задержать грабителя, который нападал на микрокредитные организации, передает Novostivolgograda.ru. Им оказался 41-летний мужчина без определенного места жительства. Подозреваемый всегда действовал по одной схеме. Он врывался в офисы и требовал деньги, угрожая сотрудникам ножом.

В Омске полуголый мужчина привлек общественное внимание. Ранним утром он бегал по проезжей части в одних штанах, собирая удивленные взгляды автомобилистов, передает Gorod55.ru. Несмотря на минусовую температуру, омич не торопился зайти в помещение. Несколько минут мужчина с дикими криками бегал по дороге, после чего его задержала полиция.

Житель Екатеринбурга подал заявление в полицию на проститутку. По словам потерпевшего, он заплатил девушке легкого поведения, но та отказалась выполнять услугу, которую приобрел клиент. По информации Tagilcity.ru, в региональном управлении МВД по Екатеринбургу заявление мужчины приняли и проводят проверку.

Ростовчанин получил неожиданную посылку. Вместо деталей детского конструктора в почтовом отправлении из Бельгии находилось больше килограмма марихуаны. С такой новостью к жителю Ростова-на-Дону пришли полицейские, передает Rostovgazeta.ru. Они уже возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

Поножовщиной закончилась ссора женщины с сожителем. Не выдержав накала страстей, ее сын схватился за нож и нанес несколько ранений мужчине. Тюменское управление МВД смогло задержать молодого человека, который сразу после нападения пустился в бега, передает Nashgorod.ru. По информации издания, 29-летний подозреваемый был ранее судим.

Страшную находку совершил прохожий в Нижнекамске. Во время прогулки неподалеку от пляжа он наткнулся на человеческий скелет, сообщает Inkazan.ru. По информации издания, он вызвал на место полицию, которая и забрала останки. Согласно результатам медицинской экспертизы, мужчина умер около трех месяцев назад. Ему было 55 лет.

В Нижнем Новгороде полицейские задержали молодого человека. Его обвиняют в серии грабежей пенсионерок. По информации Newsnn.ru, 23-летний подозреваемый похищал у старушек телефоны и деньги. Молодой человек признал свою вину.

В Удмуртии обнаружили два снаряда, передает Udm-info.ru. Как сообщает издание, местные жители нашли под снегом два подозрительных предмета, по форме напоминающие боеприпасы. Бдительные граждане вызвали полицию, а те, в свою очередь, саперов. Оказалось, что неподалеку от села Пугачево несколько лет лежал кумулятивный снаряд калибром 115 миллиметров и осколочно-фугасный снаряд 88 миллиметров без взрывателей. Саперы вывезли патроны в безопасное место и там взорвали.

В Татарстане дети ходили в пуховиках с нацистской символикой. Причиной этого стали продавцы одежды в Нижнекамске, передает Newizv.ru. По информации издания, в одном из павильонов торгового центра "Барс–3" продавались детские пуховики, на левых рукавах которых были нанесены изображения, сходные с нацистской символикой. В отношении продавца возбудили административное дело по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики".