Убийца "пьяного" мальчика запуталась в показаниях

Ольга Алисова, которую обвиняют в смертельном наезде на шестилетнего мальчика в Балашихе, считает, что ребенок сам споткнулся и упал ей под колеса. В панике она позвонила своему знакомому, а потом вызвала скорую.

Ольге Алисовой, обвиняемой в смерти под колесами ее авто шестилетнего мальчика в Балашихе, грозит до пяти лет лишения свободы. Свою вину она признала частично, пишет "Газета.ru".

"…Я довозила человека к дому 39 района Павлино, города Балашиха. Высадила ее и продолжила движение через двор. Уперевшись в тупик (не знала, что нет выезда), развернулась и стала выезжать в обратную сторону. Это происходило примерно в 18:55. Скорость движения моего автомобиля составляла примерно 15-20 километров в час. Подъезжая к первому подъезду, я почувствовала удар о машину. Не поняв, что произошло, я остановилась и вышла из машины. Возле моей машины мужчина пожилого возраста бился в истерике, оскорбляя меня, также бил по машине. Я не понимала, что происходит", – рассказала Алисова.

Когда она обошла машину, увидела лежащего на асфальте мальчика лет восьми. По словам Ольги, возле него была кровь, он еще был жив.

"Я стояла возле машины в шоковом состоянии, не могла пошевелиться и не знала, что делать. Подбежала женщина, кричала и ругалась, что все стоят и ничего не делают. Настаивала на том, что ребенка нужно везти в больницу. После чего она вместе с мужчиной подняла мальчика и положила на заднее сиденье моего автомобиля, чтобы везти в больницу. Но тут подъехала скорая помощь, подошли врачи. Осмотрев ребенка, сказали, что мальчик скончался. Следом подъехали сотрудники ДПС, стали узнавать подробности происшествия. Несколько человек из толпы вели себя неадекватно, бросались на меня и оскорбляли. Сотрудники полиции посадили меня в машину ДПС и повезли на медицинское освидетельствование" – такие показания дала под протокол обвиняемая.

На следующий день после ДТП, 24 апреля 2017 года Алисова дополнила показания. Она признала, что ехала по двору быстрее, чем разрешают правила дорожного движения, то есть превысила скорость в 20 километров в час. "Я двигалась посередине проезжей части. Скорость движения моего автомобиля составляла 20-25 километров в час", – заявила обвиняемая.

Вечером 14 мая Ольга заключила соглашение с адвокатом Натальей Куракиной. 17 мая Куракина передала ордер о своем участии в деле в качестве защитника Алисовой и получила копию постановления о возбуждении уголовного дела. С того момента обвиняемая могла консультироваться с признанным следствием защитником – тогда показания обвиняемой снова изменились и дополнились.



"Ширина дворовой дороги составляет примерно пять-шесть метров, что не позволяет осуществлять движение во встречных направлениях одновременно, так как вдоль этой дворовой дороги с одной стороны практически вплотную друг к другу стоят припаркованные автомобили, при этом высота припаркованных автомобилей не позволяла мне видеть людей, объекты и обстановку за данными автомобилями. От наблюдения за дорожной обстановкой меня ничего не отвлекало. Проехав примерно полдома, неожиданно для себя я почувствовала внезапное препятствие под днищем своего автомобиля, при этом никто к машине не приближался. Я сразу же нажала на педаль тормоза. Какое расстояние преодолел мой автомобиль с момента ощущения препятствия под днищем до полной остановки, сказать не могу, так как не помню. Когда автомобиль остановился, находясь в салоне автомобиля за рулем, я увидела пожилого мужчину, который находился между передней и задней дверями с водительской стороны, ругался на меня нецензурно и требовал, чтобы я сдала назад", – заявила Алисова.

Иными словами, Ольга теперь утверждает, что отъехать назад ее попросил дедушка. Таким образом, вина за смерть шестилетнего мальчика теоретически может быть разделена между Алисовой и требовавшим сдать назад человеком.

"В тот момент я не поняла, что произошло, но стало ясно в необходимости чуть отъехать назад, что я и сделала, примерно на полметра. Остановилась после того, как пожилой мужчина, видя обстановку сзади, крикнул мне: "Стой". После чего я выскочила из машины и кинулась смотреть, что случилось. Я увидела лежащего маленького мальчика у заднего правого колеса моей машины. Для чего мне нужно было сдавать назад, я не поняла до сих пор".

После, согласно показаниям Алисовой, она кинулась к авто и схватила телефон, чтобы звонить в скорую. Свидетели же говорили, что Ольга вышла из машины с телефоном в руках. По их показаниям, и автомобиль ехал гораздо быстрее, чем бы двигался при разрешенных 20 километрах в час.