В Североморске ребенок принес домой четыре бомбы

В правоохранительные органы обратился житель Североморска. Он рассказал, что на улице его несовершеннолетний сын обнаружил предметы "цилиндрической формы, похожие на шашки или ракетницы", и принес их домой, передает "Газета.ru". На место прибыли взрывотехники ОМОНа и Росгвардии. По предварительным данным, речь шла о четырех тепловых отстрелах, содержащих пороховой заряд.