Безумные регионы: В Нижегородской области борются с "Черной дырой"

Схватка пенсионерки с лисой, гибель последнего снежного барса, 22 килограмма марихуаны и другие новости России. Обзор региональных СМИ на Dni.Ru.

В Нижегородской области решили ликвидировать неорганизованную свалку промышленных отходов "Черная дыра" в городе Дзержинске. По информации Newsnn.ru, на это у бюджета региона уйдет 2,3 миллиарда рублей. Как сообщает издание, для ликвидации содержимого "Черной дыры" будет использовано сложное технологическое оборудование и технологии термолизного обезвреживания особо опасных отходов.

В Ростовской области пенсионерка вступила в схватку с бешеной лисой. Женщине удалось задушить хищницу, передает портал Newizv.ru. По информации издания, это не первый случай животного бешенства, зарегистрированный в регионе. Ранее сообщалось, что болезнь обнаружилась у годовалой немецкой овчарки.

В Свердловской области участковый опросил покойницу. В Белоярском районе жители дома решили опротестовать назначение новой Управляющей компании в суде, однако в возбуждении уголовного дела им отказали, передает Tagilcity.ru. Поводом для такого решения стали свидетельские показания, однако оказалось, что женщина, которая якобы их дала, уже давно мертва. Этот прискорбный факт не помешал участковому взять у нее показания.

Тюменские коммунальные службы решили облагородить город во время сильного снегопада. По информации Nashgorod.ru, рабочие города укладывали асфальт, невзирая на сильные осадки. Кроме стремления к хорошим дорогам, у коммунальщиков удалось обнаружить страсть к урбанистке. Они сажали газон, укладывая дерн прямо на сугробы.

Житель Омска обвиняется в мошенничестве с причинением значительного ущерба. 32-летний мужчина, гуляя со щенком породы "Хаски", принадлежащим его знакомой, сделал снимок питомца с целью его дальнейшей продажи в интернете, передает Gorod55.ru. Злоумышленник продал щенка за пять тысяч рублей. За это его хотят посадить на пять лет, отмечает издание.

В Волгоградской области двое местных жителей лишились своих автомобилей. У одного пропал ВАЗ-2105, у другого – Лада Приора. Полицейским удалось найти машины. Одна из них, со следами аварии, была брошена на месте ДТП, а вторую обнаружили в овраге. Правоохранителям удалось задержать угонщиков – ими оказались двое 14-летних подростков и их старший товарищ, которому уже 17 лет, сообщает Novostivolgograda.ru

В Удмуртии арестовали 69-летнего мужчину. У пенсионера обнаружили килограмм конопли. Теперь преступнику грозит до 10 лет лишения свободы, передает Udm-info.ru. Как сообщает портал, пенсионер собрал наркотик у себя на участке.

В зоопарке Казани умер последний снежный барс. По информации Inkazan.ru, животное по имени Теофани скончалось после смерти своего сородича Тамерлана. Директор зоопарка не может сказать, когда жители Казани снова смогут посмотреть на снежных барсов. "Когда они появятся в Казани – сложно сказать, потому что это краснокнижные животные, у каждого есть куратор, все документы согласовываются. Как только будет разрешено, одобрено – мы их обязательно привезем", – заявил он.

У жителя Новочеркасска изъяли 22 килограмма марихуаны. 49-летний мужчина хранил наркотики в жилых домах города. "Вещества находились в предметах мебели, хозпостройках, банках и собачьей будке", – приводит Rostovgazeta.ru слова представителя регионального управления МВД.