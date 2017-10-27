Водитель сбил ребенка по пути на экзамен в ГИБДД

В Астраханской области полиция задержала водителя легковой машины. Мужчина по пути на экзамен в ГИБДД сбил 13-летнего ребенка, а также протаранил автобусную остановку.

ДТП произошло на улице Каспийского в Ахтубинске. 20-летний водитель "Жигулей" не имея водительский прав ехал на экзамен в ГИБДД.

Однако по дороге, молодой человек, двигаясь задним ходом, совершил наезд на 13-летнюю девочку. После этого он попытался развернуться и протаранил автобусную остановку, рядом с которой стоял ребенок. В результате аварии, подросток получил ушибы, передает "Газета.Ru".

При этом, нарушитель скрылся с места происшествия, не оказав пострадавшей помощи. Однако жертва горе-водителя успела запомнить номер машины водителя и его приметы. Благодаря этому полицейским удалось быстро установить личность злоумышленника и адрес проживания.

Как выяснилось, в день аварии водитель направлялся на полигон ГИБДД сдавать практическую часть экзамена для получения водительских прав. Теперь злоумышленник будет привлечен к ответственности за вождение без прав и исчезновение с места происшествия. По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего причинение вреда здоровью ребенка, проводится административное расследование.