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Регионы

Дума взяла на контроль выделение земли многодетным семьям

Фото: GLOBAL LOOK press/uwe umst?tter
Многодетные семьи, имеющие право на получение земельных участков от государства, зачастую отказываются от них из отсутствия необходимой инфраструктуры. Об этом говорили на круглом столе в Госдуме, участники встречи обсуждали проблемы обеспечения многодетных семей землей.
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По словам председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, депутатам поступают обращения граждан о том, что указ президента о предоставлении земельных участков многодетным семьям не выполняется. "Ситуация сложная. Не везде в городах есть свободные земли, а переезжать в отдаленные районы многие семьи не хотят", – констатировала Плетнева.

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Депутат озвучила еще одну проблему – отсутствие на свободных земельных участках  водопровода, газа и электричества. "У большинства регионов просто нет на это денег.  Вот и получается, что дают участки там, где нет ни света, ни дорог", – заметила заместитель председателя комитета Елена Вторыгина.

В свою очередь первый замглавы комитета и координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева напомнила, что предоставление участков многодетным семьям – задача региональных властей, но сейчас далеко не в каждом субъекте есть соответствующее законодательство и свободные ресурсы. Зачастую семьи ждут своего участка в течение пяти лет. Между тем, по данным Минстроя, заявления на получение земли подали более 340 тысяч многодетных семей.

Ольга Окунева. Фото: er.ru

В числе проблем, с которыми сталкиваются регионы, участники круглого стола назвали нехватку средств на формирование бюджетных участков и создание транспортной и инженерной инфраструктуры, отсутствие достаточного количества свободных земель, а также отсутствие единой практики и механизма выделения и предоставления земельных участков. Выходом из этой ситуации могли бы стать альтернативные меры поддержки, но они в большинстве регионов отсутствуют.

Комитет по делам семьи предложил провести инвентаризацию территорий регионов для того, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением многодетных семей земельными участками.  До конца 2017 года будет подготовлен сводный отчет о проведении мониторинга с предложениями по решению ликвидации очереди на выделение земельных участков многодетным семьям в срок.

На круглом столе была озвучена статистика регионов-лидеров по предоставлению земельных участков многодетным семьям. В Центральном федеральном округе выделено  13,3 % от потребности, на втором месте Северо-Западный округ –9,65 %, третью позицию занимает Дальневосточный – 8,42 % от потребности. Среди центральных областей лидирует Подмосковье.

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov

Как сообщила представитель пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, более 60% многодетных семей, зарегистрированных на получение земельных участков, по состоянию на 1 октября 2017 года были обеспечены землей. Право на получение земли имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Добавим, что партия "Единая Россия" реализует проект "Крепкая семья",  направленный на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей. В рамках проекта, в том числе, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева.

Автор: Александр Комаров24 октября 2017, 18:33

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