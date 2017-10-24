Дума взяла на контроль выделение земли многодетным семьям

Многодетные семьи, имеющие право на получение земельных участков от государства, зачастую отказываются от них из отсутствия необходимой инфраструктуры. Об этом говорили на круглом столе в Госдуме, участники встречи обсуждали проблемы обеспечения многодетных семей землей.

По словам председателя думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамары Плетневой, депутатам поступают обращения граждан о том, что указ президента о предоставлении земельных участков многодетным семьям не выполняется. "Ситуация сложная. Не везде в городах есть свободные земли, а переезжать в отдаленные районы многие семьи не хотят", – констатировала Плетнева.

Депутат озвучила еще одну проблему – отсутствие на свободных земельных участках водопровода, газа и электричества. "У большинства регионов просто нет на это денег. Вот и получается, что дают участки там, где нет ни света, ни дорог", – заметила заместитель председателя комитета Елена Вторыгина.

В свою очередь первый замглавы комитета и координатор партийного проекта "Единой России" "Крепкая семья" Ольга Окунева напомнила, что предоставление участков многодетным семьям – задача региональных властей, но сейчас далеко не в каждом субъекте есть соответствующее законодательство и свободные ресурсы. Зачастую семьи ждут своего участка в течение пяти лет. Между тем, по данным Минстроя, заявления на получение земли подали более 340 тысяч многодетных семей.

В числе проблем, с которыми сталкиваются регионы, участники круглого стола назвали нехватку средств на формирование бюджетных участков и создание транспортной и инженерной инфраструктуры, отсутствие достаточного количества свободных земель, а также отсутствие единой практики и механизма выделения и предоставления земельных участков. Выходом из этой ситуации могли бы стать альтернативные меры поддержки, но они в большинстве регионов отсутствуют.

Комитет по делам семьи предложил провести инвентаризацию территорий регионов для того, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением многодетных семей земельными участками. До конца 2017 года будет подготовлен сводный отчет о проведении мониторинга с предложениями по решению ликвидации очереди на выделение земельных участков многодетным семьям в срок.

На круглом столе была озвучена статистика регионов-лидеров по предоставлению земельных участков многодетным семьям. В Центральном федеральном округе выделено 13,3 % от потребности, на втором месте Северо-Западный округ –9,65 %, третью позицию занимает Дальневосточный – 8,42 % от потребности. Среди центральных областей лидирует Подмосковье.

Как сообщила представитель пресс-службы уполномоченного по правам человека в Московской области Екатерина Семенова, более 60% многодетных семей, зарегистрированных на получение земельных участков, по состоянию на 1 октября 2017 года были обеспечены землей. Право на получение земли имеют семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет.

Добавим, что партия "Единая Россия" реализует проект "Крепкая семья", направленный на содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей. В рамках проекта, в том числе, проводится мониторинг выделения земельных участков многодетным семьям, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, а также женщин и детей, которые находятся в кризисной ситуации. Координирует проект депутат Госдумы Ольга Окунева.

