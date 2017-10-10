Московским семьям с детьми-инвалидами увеличат соцвыплаты

Московским многодетным семьям и семьям, где есть дети-инвалиды, значительно увеличат социальные выплаты. По словам мэра столицы Сергея Собянина, пособия вырастут в три-пять раз. Заявление градоначальника прозвучало на встрече с членами Объединения многодетных семей города Москвы и Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов и инвалидов с детства.

На встрече с Сергеем Собяниным речь, в частности, шла об индексации выплат многодетным семьям и семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Мэр столицы пообещал, что это будет сделано в ближайшее время. При этом, как подчеркнул глава города, он считает, что пособия надо не индексировать, а повышать в разы.

"Мы как минимум в два раза все пособия увеличим", - пообещал Собянин, заявив, что ряд социальных выплат для малообеспеченных семей вырастет три-пять раз. А пособия для детей до трех лет, для малообеспеченных семей, считает он, нужно увеличивать кардинально – до десяти тысяч рублей.

"Остальные пособия тоже посмотрим, чтобы они существенно выросли", – заверил мэр Москвы. По его словам, чиновники произведут необходимые расчеты и внесут предложения в столичный парламент. Градоначальник выразил уверенность, что депутаты Мосгордумы поддержат исполнительную власть города.

На сегодняшний день в столице каждый седьмой ребенок воспитывается в многодетной семье. "Многодетные и семьи с детьми в Москве получают около 30 видов различных льгот и выплат", – сообщил Собянин и подчеркнул: власти стараются, чтобы такие категории граждан чувствовали себя комфортно.

Мэр напомнил, что в столице создаются спортивные и детские площадки, в общественных местах и на транспорте многое делается для удобства родителей с детьми. Кроме того, в городе идет модернизация детских поликлиник и роддомов, которые по праву считаются одними из лучших в мире.

"Детские больницы достаточно серьезно оборудованы, – подчеркнул глава города. – И буквально скоро, я надеюсь, мы запустим уникальную клинику — Морозовскую детскую больницу".

Обсуждали сегодня с многодетными семьями вопросы индексации льгот. Считаю, их нужно повышать в разы. Внесу это предложение в @moscowcityduma pic.twitter.com/p7FAqEOnrn — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 октября 2017 г.

В ходе общения Собянина с москвичами прозвучали предложения по усилению соцподдержки льготных категорий горожан. Мэр отметил, что все они интересны. Собянин также поддержал идею о создании специальной группы для проработки предложений, поступающих от граждан. Он заверил, что большинство инициатив будет реализовано.