Общественная палата защитит право россиян на достойную жизнь

Защита базовых прав человека на достойную жизнь станет одним из главных направлений работы нового состава Общественной палаты. Об этом заявил ее секретарь Валерий Фадеев. По его словам, именно этого ждут от членов ОП сограждане.

Как отметил Валерий Фадеев, в контексте защиты прав граждан речь идет не только о политических правах. По его словам, Общественная палата сконцентрируется на праве жителей страны на труд, на жилище, на медицинское обслуживание. "Мы будем концентрироваться на праве человека на достойную жизнь", – заявил он.



Секретарь ОП пояснил, что наличие такого запроса со стороны граждан к общественникам подтверждают данные социологических исследований. Так, по словам Фадеева, наиболее остро в России стоят такие проблемы, как бедность многодетных семей и сельского населения, отсутствие в населенных пунктах служб занятости, закрытие школ.

Среди актуальных вопросов также сокращение числа банковских отделений в деревнях и малых городах, слабая обеспеченность их медпомощью, недоступность приобретения жилья. "Тема бедности, разложенная на составляющие, должна стать одним из приоритетов работы палаты", – подчеркнул секретарь Общественной палаты.

Напомним, обновленная Общественная палата приступила к работе в 2017 году. Ее очередной состав формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента, 84 – делегированы общественными палатами регионов, еще 43 члена были отобраны из числа представителей НКО путем голосования.В целом состав Палаты обновился на 65%.

Первое пленарное заседание ОП шестого состава состоялось в июне. В ходе него секретарем совещательного органа был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.