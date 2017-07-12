Общественная палата защитит право россиян на достойную жизнь
Как отметил Валерий Фадеев, в контексте защиты прав граждан
речь идет не только о политических правах. По его словам, Общественная палата
сконцентрируется на праве жителей страны на труд, на жилище, на медицинское
обслуживание. "Мы будем концентрироваться на праве человека на достойную
жизнь", – заявил он.
Секретарь ОП пояснил, что наличие такого запроса со стороны граждан к общественникам подтверждают данные социологических исследований. Так, по словам Фадеева, наиболее остро в России стоят такие проблемы, как бедность многодетных семей и сельского населения, отсутствие в населенных пунктах служб занятости, закрытие школ.
Среди актуальных вопросов также сокращение числа банковских отделений в деревнях и малых городах, слабая обеспеченность их медпомощью, недоступность приобретения жилья. "Тема бедности, разложенная на составляющие, должна стать одним из приоритетов работы палаты", – подчеркнул секретарь Общественной палаты.
Напомним, обновленная Общественная палата приступила к работе в 2017 году. Ее очередной состав формировался в три этапа: 40 человек были утверждены указом президента, 84 – делегированы общественными палатами регионов, еще 43 члена были отобраны из числа представителей НКО путем голосования.В целом состав Палаты обновился на 65%.
Первое пленарное заседание ОП шестого состава состоялось в июне. В ходе него секретарем совещательного органа был избран журналист и общественный деятель Валерий Фадеев.
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