Многодетные семьи получили награду из рук президента

Президент России Владимир Путин в канун Дня защиты детей провел церемонию вручения ордена "Родительская слава" в Кремле. Награды удостоились многодетные семьи из восьми регионов.

Помимо родителей и их детей, в торжественной церемонии приняли участие вице-премьер России Ольга Голодец, глава образовательного ведомства Ольга Васильева, зампред Госдумы Ирина Яровая, детский омбудсмен Анна Кузнецова, а также уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Кроме того, на мероприятии присутствовали главы регионов, откуда прибыли многодетные семьи.

В среду, 31 мая, в Кремль съехались очень разные семьи, которых, тем не менее, объединяет одно – беззаветная любовь к детям. Так, сорокашестилетний работник судоходной компании "Башволгатанкер" Сергей Стригалев и его супруга Елизавета приехали на награждение из Ярославской области. Но прибыли они в Москву не одни: вместе с ними их десять детей, старшему из которых 24 года, а самому младшему – всего лишь три.





В свою очередь, сорокадевятилетний слесарь Валерий Новик и его супруга Татьяна приехали в Кремль из Карелии. С ними шестеро детей. А семья Шитовых – из Астраханской области. Супруги Сергей и Ксения – родители 12 детей. А у семьи Габеевых из Северной Осетии – девять.

Но самыми многодетными семьями из присутствовавших на церемонии стали Андрей и Оксана Богомоловы из Пермского края, а также Петр и Юлия Юдицкие из Приморья. Каждая из этих пар воспитывает 14 детей.





Выступая на церемонии вручения ордена "Родительская слава", Владимир Путин отметил, что государство продолжает оказывать поддержку многодетным семьям, а также способствует устройству тех из них, кто остался без попечения.

"Семей, воспитывающих двух и более детей, становится все больше и больше, в том числе и тех, где есть приемные и усыновленные дети. Мы, конечно и дальше будем делать все для создания достойных условий жизни семьям с детьми и для семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей", – подчеркнул президент

При этом он отметил, что региональные и муниципальные власти могут многое сделать для таких семей. "Проблемы многодетных семей лучше видны, конечно, на местах", – пояснил глава государства. Президент выразил уверенность, что решить можно любую проблему, если заниматься ей предметно.

В конце церемонии Владимир Путин поблагодарил участников мероприятия, а также пожелал им здоровья и удачи. "Благодаря вашей душе и сердцу у вас все так красиво получается", – сказал глава государства.





Орден "Родительская слава" был учрежден президентским указом в мае 2008 года. Им награждают родителей и усыновителей, которые воспитывают семерых или более детей, обеспечивая им высокий уровень заботы, образования, физического и духовного развития. Семья получает орден, а также единовременное материальное поощрение в размере 100 тысяч рублей.

В прошлом году награды из рук президента удостоились семьи из Тверской, Калининградской, Самарской, Свердловской областей, а также из Краснодарского, Алтайского, Хабаровского краев, Крыма и республики Ингушетия.

