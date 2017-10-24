В Башкирии местного депутата обвиняют в убийстве

Полиция Ишимбайского района в Башкирии задержали депутата местного совета. Женщину обвиняют в убийстве мужа.

По предварительной версии следствия, вечером перед инцидентом супруги были в гостях – отмечали день рождения родственников. Пара вернулась домой навеселе. 47-летняя подозреваемая начала допытываться у мужа, любит он ее. Тот ответил ей нецензурной бранью. Оскорбленная женщина схватила нож и несколько раз ударила 48-летнего мужчину. От полученных ран он скончался на месте.

В пресс-службе регионального отделения Следственного комитета отметили, что женщина задержана и ей предъявлены обвинения в убийстве. Кроме того, сотрудники ведомства назначили экспертизу, чтобы установить причины смерти пострадавшего. "Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.", - сообщается на сайте Следственного комитета России по республике Башкортостан.

Отметим, что ревность является одним из самых распространенных мотивов убийства. Так, 18 октября в подмосковном Королеве задержали 37-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве гражданского мужа свей бывшей жены. Инцидент произошел, когда бывший супруг пришел к своей жене с намерением вернуть ее. Однако дверь ему открыл новый сожитель девушки.

Сначала троица решила мирно обсудить конфликт за столом, но в процессе разговора вспыхнул спор, и 37-летний мужчина схватил кухонный нож и перерезал горло новому ухажеру своей пассии. Кроме того, он нанес повреждения и бывшей супруге – ревнивец почти отрезал ей ухо.

Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщает официальный представитель ведомства.