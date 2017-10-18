Под Москвой мужчина из ревности отрезал ухо бывшей жене

В Королеве задержали 37-летнего мужчину. Его обвиняют в убийстве гражданского мужа свей бывшей жены.

По информации правоохранительных органов, подозреваемый ворвался в квартиру своей экс-супруги. Пара развелась несколько месяцев назад. Мужчина хотел вернуть девушку и их 11-летнюю дочь. Однако дверь ему открыл любовник бывшей жены.

Сначала участники конфликта решили мирно обсудить свои взаимоотношения. Они сели за стол на кухне, передает Lenta.ru. Сначала разговор шел спокойно, но внезапно началась ссора. Обвиняемый в убийстве мужчина схватился за нож. Он перерезал горло своему сопернику и отхватил ухо возлюбленной. Кроме того, у девушки коло-резанное ранение плеча.

Региональное управление Следственного комитета России уже возбудило уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый уже дал признательные показания, сообщает официальный представитель ведомства.

Полицию, которая задержала ревнивца вызвали врачи скорой помощи, приехавшие после телефонного звонка. Медики отметили, что у обвиняемого порезы на лице, однако его жизни ничего не угрожает.

Полицейские передали ребенка под временную опеку бабушки и дедушки. 11-летняя дочь потенциального убийцы во время инцидента была в школе на занятиях. Сейчас девочка находится у родителей матери. Ей придется пожить там какое-то время.

К сожалению, убийства, совершенные на почве ревности, происходят регулярно. Так, 7 октября 75-летний мужчина застрелил свою жену из револьвера "Наган". Преступление было совершено в частном доме одной из деревень Жуковского района Калужской области.

В момент преступления в доме находились двое детей девяти и 11 лет. На данный момент они находятся у сестры погибшей женщины. По предварительной версии Следственного комитета, причиной убийства стала ревность.