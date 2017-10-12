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Происшествия

В США ревнивый любовник зарезал молодую россиянку

Фото: GLOBAL LOOK press
Полицейские Южной Каролины задержали Мэтью Дарби. Его обвиняют в убийстве Алины Шайхет, которая уже несколько лет жила в США.
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Американец мог пойти на нападение из ревности. Недавно 21-летний парень расстался с девушкой, но продолжал к ней приставать. Следователи отмечают, что убийство произошло в ее квартире. Детективы выяснили, что Алина сама открыла дверь злоумышленнику. Значит, она его знала.

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Правоохранители вспомнили, что девушка недавно жаловалась на своего бывшего бойфренда. Мэтью Дарби пытался проникнуть в ее дом по водосточным трубам. Тогда парня задержали, но быстро выпустили под залог.

Полиция запросила биллинг телефона погибшей. В информации о звонках значилось, что прямо перед убийством с номера, принадлежащего Дарби, звонили пять раз. Однако Алина ни разу не ответила.

Подозрения следователей усилились после опроса свидетеля. "Мы увидели припаркованную машину. Затем из дома выбежал чернокожий мужчина, выбросил что-то в водосток и мусорный бак, сел за руль и уехал", – рассказал Кевин Макреа, работник соседней пиццерии.

Полицейским удалось найти вещи, которые были выброшены. Это оказались орудия убийства – два ножа и молоток с гвоздодером. Мэтью удалось задержать спустя три дня после обнаружения тела. Сейчас он находится в участке. Дарби отрицает все обвинения и отказывается признавать свою вину. Он старательно делает вид, что все происходящее его утомляет.

20-летняя Алина Шайхет была студенткой университета Питтсбурга. Девушка училась на терапевта. По словам отца погибшей, Яна Шайхета, это была ее мечта. Именно он обнаружил тело Алины. Вместе со своей женой Ян заехал за девушкой утром воскресенья. "Я кричал, я умолял ее дышать, но чуда не произошло", – рассказал в интервью Pittsburgh Tribune-Review безутешный родитель. 

Автор: Михаил Войцеховский12 октября 2017, 16:12

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