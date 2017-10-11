Таксист спас изнасилованную девушку от смерти

Таксист спас от смерти жительницу Омска, которая решилась на отчаянный шаг после изнасилования. Теперь полиция разыскивает надругавшегося над девушкой злоумышленника.

Инцидент произошел 10 октября, на мосту 60-летия ВЛКСМ, который возвышается над рекой Иртыш. Как рассказала пострадавшая следователям, у нее возникло желание отправиться на мост и "подумать о жизни". При этом полицейские подозревают, что девушка уже в тот момент решилась на то, чтобы умереть.

По дороге к мосту на несчастную напал неизвестный мужчина и изнасиловал. После этого девушка окончательно поняла, что жизнь ей не мила, и решила с ней расстаться. К счастью, от отчаянного шага омичку отговорил проезжавший мимо таксист, после чего отвез ее в полицию.

"Это мост имени 60-летия ВЛКСМ. Все было как в тумане. Я даже не помню, какие подобрал слова, чтобы спасти девушку. Главное – мне удалось увести ее от смерти", – заявил мужчина изданию "СуперОмск".

В региональном Следственном комитете уточнили, что у пострадавшей "вполне нормальная семейная обстановка" – она замужем и растит двухлетнего ребенка. По факту изнасилования возбуждено уголовное дело, ведется поиск подозреваемого. С пострадавшей девушкой работают психологи.

Ранее сообщалось о том, что на Минском шоссе в Подмосковье байкер спас мужчину от смерти. Позже оказалось, что спасенный им человек является мошенником. Он регулярно делает вид, что хочет покончить с собой, чтобы люди из жалости кормили его и давали деньги.