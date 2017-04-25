Пожарный нокаутом спас девушку от смерти
Свидетели происшествия запечатлели чудесное спасение на видео. Судя по опубликованным кадрам, девушка хотела свести счеты с жизнью, но четкие действия спасателей нарушили ее планы.
Сотрудники МЧС забрались на балкон, который находился прямо над потенциальной самоубийцей. Спасатель бесшумно перемахнул через ограждение, спустился по тросу и сильным ударом с двух ног выбил девушку с перил. В результате юная кореянка осталась в живых.
Водитель выпустил в своего оппонента не меньше семи пуль
"Шоколадный заяц" избивал не только супругу, но и ребенка
Фигурист показал красавчика, который завладел вниманием его супруги
Тело пенсионерки шесть лет пролежало в квартире