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Как гаджеты спасают жизнь своим владельцам

Фото: GLOBAL LOOK press
Гаджеты давно стали верными спутниками человека, без которых уже трудно представить себе современную жизнь. Они не только развлекают, соединяют и помогают жить, но и порой, спасают жизнь своим владельцам. Порой в буквальном смысле – заслоняя собой их от пуль.
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Смартфон Huawei как бронежилет

Всего несколько месяцев назад житель Южной Африки Сирадж Абрахамс остался в живых благодаря своему смартфону Huawei P8 Lite, который выполнил несвойственную смартфону функцию и выступил в роли бронежилета для своего владельца. 41-летний отец пятерых детей возвращался домой на своем автомобиле и стал жертвой вооруженного нападения со стороны двух злоумышленников в Кейптауне. Они попытались выбросить его из машины, когда он подъехал к дому и стал ждать, пока откроются автоматические ворота. Но Абрахамс оказался не робкого десятка и решил оказать сопротивление грабителям. Тогда один из нападавших выхватил пистолет и выстрелил прямо в грудь упрямому Абрахамсу. Пуля угодила прямиком в смартфон Huawei P8 Lite, лежавший в нагрудном кармане куртки мужчины. Смартфон пулю остановил, хотя Абрахамс и получил сильный удар от выстрела. После этого инцидента руководство компании Huawei подарили отважному мужчине новый смартфон той же марки.

Huawei P8 Lite Фото: huawei.com

Apple Watch вместо доктора

Весной 2016 года 62-летний житель Канады Дэннис Ансельм, большой любитель и коллекционер часов, как нельзя кстати стал обладателем Apple Watch: через пару недель эксплуатации гаджет предупредил своего владельца, что у того не всё впорядке с пульсом – он был завышен в несколько раз по сравнению с нормальными показателями. При этом Ансельмо и сам заметил, что чувствует обычное недомогание, но списал все на банальный грипп. Все произошло в тот момент, когда Ансельмо строил забор и вбивал деревянные столбы в землю. Но если бы не часы, которые показали значение его пульса в 210 ударов в минуту вместо обычных 55-75 ударов, он бы и не узнал бы, что вот вот перенесет второй сердечный приступ. И, соответственно, не забил бы тревогу. Ансельмо вызвал скорую и прибывшие врачи успели спасти мужчину от смерти.

Фото: apple.com

Фитнес-браслеты не только для фитнеса

Известны и еще несколько случаев, когда фитнес-браслеты с помощью собранных данных спасали своих владельцев о неминуемой смерти.

Так, например, летом этого года 42-летний американец из Нью-Джерси попал в больницу с сердечным приступом. Врачи изучили данные о пульсе мужчины с его фитнес-браслета Fitbit Charge HR и поняли, что аритмия у пациента возникла уже после приступа. Тогда врачи приняли решение провести процедуру электро-кардиоверсии, которая может быть не всем показана, и спасли мужчину.

В Великобритании фитнес-браслет также спас жизнь 18-летней студентке, у которой по время занятий фитнесом, пульс подскочил до 210 ударов. Девушка заподозрила неладное и вызвала скорую. И не зря: оказалось, что у нее сбился сердечный ритм и обе половины сердца сокращались одновременно.

Фото: fitbit.com

Принять удар молнии на себя

В Великобритании 14-летняя девочка Софи Фрост выжила после удара молнии – благодаря ее плееру iPod, который подарила ей бабушка всего за 4 дня до инцидента. Софи гуляла на улице, когда началась гроза. Подросток не знала, как лучше укрываться от грозы и сделала то, что делать было нельзя – вместе со своим другом решила переждать ее под деревом, где в нее и ударила молния. Но, несмотря на силу удара в 300 000 вольт, девочка не погибла – разряд прошел через ее iPod и наушники и увел удар от внутренних органов подростка. Софи получила лишь легкие ожоги и вскоре была выписана домой.

Фото: GLOBAL LOOK press

Приложение, которое поможет быстрее скорой

В прошлом году в США грудной малыш был спасен благодаря бесплатному приложению для смартфонов PulsePoint, которое подключено к диспетчерскому центру 911 и может автоматически уведомлять пользователей-добровольцев о том, что кому-то по соседству срочно нужна сердечно-легочная реанимация и искусственное дыхание, пока медики находятся в пути.

Именно такая помощь понадобилась малышу Нолану в торговом центре штате Вашингтон, уведомление о чем пришло на смартфон живущего по соседству автомеханика Джеффа Олсона, который был волонтером в местной спасательной службе. Малыш гулял с мамой, когда внезапно перестал дышать. Очевидцы вызвали парамедиков через 911, но помочь не могли – они не знали, как оказывать первую помощь в таких ситуациях.

Джефф Олмон в этот момент в соседнем квартале занимался ремонтом автомобиля в гараже, когда его смартфон начал вибрировать. Примечательно, что Олсон скачал это приложение за шесть месяцев до инцидента.

Уже через минуту механик был около посиневшего малыша и начал оказывать ему первую помощь. Вскоре подоспели и медики, но если бы не Олсон, они бы могли не успеть спасти ребенка.

В Америке недавно произошел и еще один случай, когда программное обеспечение помогло спасти жизнь человека. В городе Мерфисборо Сэм Рей чинил свой грузовик когда тот сорвался с домкрата и придавил руки своему владельцу. Он стал звать на помощь, но поблизости никого не было. Тогда Рей каким-то образом смог голосом активировать электронного помощника Siri на своем смартфоне и вызвать службу спасения.

Фото: GLOBAL LOOK press

Умный кроссовер

Еще одна удивительная история произошла этим летом в американском штате Миссури. 37-летний юрист из Спрингфилда Джошуа Нилли ехал с работы на новом электрокроссовере Tesla Model X, когда внезапно почувствовал острую боль в груди. Виной всему был тромб. “Я испытывал самую мучительную боль в своей жизни, – вспоминал он позднее. – Я был очень напуган. Я позвонил моей жене и сказал: “Что-то не так. Мне срочно нужно в скорую”.

Из последних сил, теряя сознание, юрист включил автопилот автомобиля, которыми оборудованы модели Tesla, в сторону больницы и на время отключился. Машина, тем временем, довезла владельца до больницы, где ему была оказана вся необходимая помощь.  “Я очень благодарен за этот опыт. Если я теряю сознание за рулем, я рискую съехать с дороги или врезаться в кого-нибудь, – рассказал Джошуа Нилли.

Фото: GLOBAL LOOK press

Автор: Надежда Журавлева27 декабря 2016, 20:04

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