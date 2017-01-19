В Коми из-за лопнувшей трубы погиб ребенок

В городе Печора (Республика Коми) из-за прорыва трубы с горячей водой погибла девочка. Тело ребенка со следами термических ожогов было обнаружено в квартире жилого дома, где и произошла коммунальная авария.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело, передает Flashnord. "В ходе проверки получены данные о том, что мать ушла в магазин и оставила спящую дочь одну в квартире, закрыв входную дверь на ключ. Когда женщина вернулась, то увидела бездыханное тело девочки на диване", – сообщили в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.