В торговом центре в Москве погиб младенец

В торговом центре на улице Поляны на юге Москвы погиб ребенок в возрасте одного месяца, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России. Бабушка младенца обратила внимание, что тот не подает признаков жизни и вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось.
По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами. Столичное управление Следственного комитета России проводит проверку.
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