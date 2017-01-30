В торговом центре в Москве погиб младенец

В торговом центре на улице Поляны на юге Москвы погиб ребенок в возрасте одного месяца, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России. Бабушка младенца обратила внимание, что тот не подает признаков жизни и вызвала скорую помощь, но спасти его не удалось.

По предварительным данным, ребенок захлебнулся рвотными массами. Столичное управление Следственного комитета России проводит проверку.