На Урале похитили 12-летнюю девочку

В Оренбурге неизвестные на автомобиле Lada похитили 12-летнюю девочку. Злоумышленники насильно посадили ее в машину и скрылись.
Момент похищения школьницы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с девочкой внутри удаляется с места происшествия. Сотрудники регионального управления Следственного комитета ведут поиск преступников.
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