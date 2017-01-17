На Урале похитили 12-летнюю девочку

В Оренбурге неизвестные на автомобиле Lada похитили 12-летнюю девочку. Злоумышленники насильно посадили ее в машину и скрылись.

Момент похищения школьницы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с девочкой внутри удаляется с места происшествия. Сотрудники регионального управления Следственного комитета ведут поиск преступников.







