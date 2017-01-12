Врач в Петербурге заставил ждать истекающего кровью пациента

В социальных сетях набирает популярность видеоролик, снятый, по словам его автора, в Мариинской больнице Петербурга. Интернет-пользователи возмущены поведением сотрудников медучреждения, которые заставили истекающего кровью пациента ждать их помощи.

Инцидент произошел сразу после новогодних праздников. "Привезли знакомого в Мариинскую больницу с ножевым ранением. У знакомого была большая потеря крови, также задета почка. На просьбу врачам оказать помощь некий врач, который на видеозаписи халатно отнесся к этому, со словами "ой, ждите"", – написал ВКонтакте в группе, посвященной происшествиям в Петербурге, пользователь Наби Дадашев.

Автор подчеркнул, что когда врач увидел у него камеру, то попытался ее выхватить, но не рассчитал силы и не смог этого сделать. "Далее врач никого не звал, а стоял беседовал и спокойно смотрел, как человек истекает кровью. Остальные врачи проходили мимо, как будто ничего не видят", – рассказал автор видеоролика.

По его словам, медик вызвал полицию. Приехавшим стражам порядка врач пожаловался на то, что мужчина, сопровождающий окровавленного пациента, ругался матом. "Теперь вопрос: это что за халатное отношение врачей в Марийской больнице????? Надеюсь это видео дойдет куда нужно, ибо на месте потерпевшего может оказаться любой", - резюмировал Дадашев.

Пользователи Сети возмутились поведением медиков больницы северной столицы. "Безбожники мерзкие, им воздастся это "добро" в двойне", "А что, за "не оказание помощи..." уже не сажают?", "Уволить всех присутствующих на видео и придать огласке, чтобы не повадно было!", "Это скоты, а не медики", – пишут разгневанные пользователи. Но есть и те, кто остался на нейтральной стороне: "Жесть. Жаловаться надо. Ну и оператор грубиян, мог бы повежливее попросить".

У руководства Мариинской больницы другое видение произошедшего инцидента. "Ситуация была такова: несколько человек притащили раненого в живот, положили его на пол и начали орать, кричать, оскорблять и снимать – что он такой тут несчастный на полу лежит", – цитирует главного врача Мариинской больницы Олега Емельянова Life.ru. "Врачи сказали им, что пациента в таком состоянии не нужно было таскать на себе, а вызывать скорую помощь, потому что если серьезное, то они могли привезти его слишком поздно", – рассказал Емельянов.

Главврач добавил, что из-за агрессии медики вызвали сотрудников полиции. "Одного из разбушевавшихся отвезли в 78-й отдел, откуда он потом благополучно ушел или сбежал, после чего опять пришел к нам, продолжал хамить и вести себя агрессивно", – заявил Емельянов.

По словам главврача, в данный момент пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. Он подчеркнул, что привезенного пациента сразу же осмотрели врачи, забрали его в операционную и прооперировали. "У мужчины – проникающее ранение в живот, ранение почки", — сообщил Емельянов.

Сам врач, ставший героем скандального видео, оценил ситуацию как банальную. "Банальная для нас ситуация, когда такое агрессивное отношение к медицинским работникам. Конечно, люди находились в состоянии возбуждения, шумели, но помощь была оказана абсолютно вовремя", – сообщил заместитель главврача по анестезиологии и реанимации Сергей Кондраков.