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Модель умерла после липосакции
Манекенщица из Гватемалы 22-летняя Меланье Монтенегро скончалась от сердечного приступа после операции. Модель специально прибыла в Эквадор, чтобы сделать ставшую для нее роковой липосакцию.
В гибели девушки виноват хирург, проводивший процедуру, передает Daily Mail. Отцу модели сообщили, что девушка умерла от аллергической реакции. Делавший операцию врач успел скрыться. Сейчас его разыскивает полиция.
Напомним, в этом году скончалась во время пластической операции и популярная в Бразилии топ-модель Ракель Сантос. У девушки случился сердечный приступ, когда ей ввели препарат против мимических морщин. Хирург считает, что она употребляла запрещенные лекарства.
Похожий случай произошел и 13 января 2016 года. Как пислаи Dni.ru, победительница национального конкурса красоты в Эквадоре Катерина Канто скончалась во время операции по удалению подкожного жира. Бесплатную липосакцию девушка получила в качестве приза.
Модель долго не решалась на операцию, хотя члены жюри советовали ей сбросить вес. Вместо этого она планировала увеличить физическую нагрузку. По словам брата Катерины, ей не удалось отказаться от услуги из-за навязчивости пластического хирурга.
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