Ангарский маньяк-милиционер дал первое интервью

Бывший милиционер из Ангарска Михаил Попков, подозреваемый в 82 убийствах, дал первое интервью журналистам, после того как признался в новых преступлениях. Маньяк заявил, что сравнивать его с Чикатило некорректно.

Михаил Попков, который находится в СИЗО Иркутской области, рассказал, что сидит в одиночной камере, где есть лампа, радио, два стола и шкаф для продуктов. Время между судами убийца коротает за чтением художественной литературы, сообщает Life.ru. Особенно ему понравились "Код да Винчи" Дэна Брауна и "Сталин" Эдварда Радзинского.

Попков сообщил, что поддерживает отношения с родственниками – звонит им и отправляет письма. Он признался, что знаком с преступлениями других убийц, таких как Чикатило или битцевский маньяк, но подражать им не пытался.

"Я не интересовался, как это принято у следственных органов, их почерком и количеством жертв, поэтому этот вопрос считаю некорректным", – заявил журналистам преступник. Осужденный на пожизненное заключение Попков добавил, что не строит планов и реалистично смотрит на вещи.

Напомним, что в 2015 году Иркутский областной суд дал Попкову пожизненный срок за убийство 22 женщин, а недавно тот признался еще в 59 преступлениях. Таким образом, на счету маньяка может быть более 80 жертв.

Информацию подтвердил следователь по особо важным делам регионального управления Следственного комитета Евгений Карчевский. Он заявил, что бывшему милиционеру предъявлено обвинение по 47 новым убийствам, передает ТАСС. Еще по 12 эпизодам ему предъявят обвинение в ближайшие дни.

Попков совершал преступления в Ангарске на протяжении 15 лет – в 1992-2007 годах. Схема была одна и та же: вечером он искал молодых женщин в состоянии алкогольного опьянения и предлагал их подвезти.

Позже маньяк расправлялся с ними с помощью топора, ножа или рабочих инструментов. Одну из жертв убийца задушил. Трупы Попков оставлял на обочине, присыпая снегом или землей.