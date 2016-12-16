Картину произошедшего помогли восстановить очевидцы
Выяснились новые подробности трагедии на станции московского метро "Алтуфьево"
Маньяк-душитель 40 лет охотился на женщин в Москве
На протяжении долгих лет маньяк вел двойную жизнь, обманывая родных, соседей и коллег. На своих жертв он охотился после работы, по вечерам. В списке насильника как минимум 108 жертв. Однако сыщики уверены, что жертв гораздо больше, ведь многие потерпевшие не обращались в полицию.
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