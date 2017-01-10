Ангарский маньяк-милиционер признался в 82 убийствах

Громкое уголовное дело 2015 года о серийных убийствах в Иркутской области получило неожиданное продолжение. Осужденный за 22 преступления житель Ангарска Михаил Попков признался еще в 60 эпизодах.

Маньяк был осужден в 2015 году за убийство 22 женщин и вот уже два года находится в СИЗО Иркутской области. За это время следствие установило еще 25 жертв Попкова.

На данный момент злоумышленнику предъявлено обвинение в 47 убийствах. Однако осужденный признался, что на его счету еще 60 – помимо тех, за которые он уже отбывает срок, сообщает "Восточно-Сибирская правда".

Попков уточнил, что вел свою "деятельность" на протяжении 15 лет, в 1992-2007 годах. Издание отмечает, что на заседании суда он был совершенно спокоен и без лишних эмоций перечислил десятки имен и фамилий убитых женщин.

Характер новых озвученных Попковым преступлений не отличался от тех, за которые он получил срок. Маньяк предлагал подвезти своих жертв, большинство которых составляли девушки, а позже расправлялся с ними с помощью топора, ножа или рабочих инструментов. Трупы убийца присыпал землей или снегом, иногда просто бросал на обочине.

В конце декабря 2016 года срок ареста Попкова был продлен до 27 апреля 2017-го. По информации издания, он начал давать признательные показания еще во время первого суда. Из-за продолжающегося следствия по каждому новому эпизоду маньяк все еще находится в следственном изоляторе.

Первые преступления Попков совершал, находясь в должности милиционера. Жертвами убийцы становились как 15-летние девушки, так и 40-летние женщины, садившиеся в его машину в общественных местах Ангарска. Рядом с трупами полиция находила следы от колес автомобиля "Нива", поэтому проверяла всех владельцев машин такой марки.

Поймать маньяка удалось лишь в 2012 году. А 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Попкова к пожизненному сроку.