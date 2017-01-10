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Происшествия

Милиционер-маньяк затмил Чикатило и Пичушкина

Михаил Попков. Фото: vk.com/azazeltheblack
Громкое уголовное дело 2015 года о серийных убийствах в Иркутской области получило неожиданное продолжение. Бывший милиционер Михаил Попков, получивший прозвище "ангарский маньяк", обвиняется уже в 69 убийствах.
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Осужденный за 22 преступления житель Ангарска Михаил Попков признался еще в 60 эпизодах, по 47 из них ему уже предъявлены обвинения. Это означает, что ему удалось побить страшный рекорд своего предшественника, Андрея Чикатило, чье имя давно стало нарицательным.

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Бывший милиционер из восточносибирского города Ангарска Михаил Попков стал стал известен на всю страну в январе 2015 года. Тогда его признали виновным в убийстве 22 женщин и покушении на убийство еще двух.

На момент совершения большинства преступлений обвиняемый был действующим сотрудником милиции. Жертвами милиционера-оборотня становились молодые женщины – большинству убитых было от 19 до 28 лет. Однако среди жертв преступника также была 15-летняя девочка и четыре женщины в возрасте от 35 до 40 лет.

Михаил Попков. Фото: vk.com/azazeltheblack

Палач подстерегал их ночью на остановках общественного транспорта, возле кафе, на улицах в центре города и предлагал отвезти домой. Вместо этого душегуб увозил несчастных в лес, там насиловал и убивал. Для расправы изувер использовал топоры, удавки, ножи, шило, отвертки, а порой сразу несколько разных орудий. Например, одной из жертв он пробил голову, восемь раз заколол отверткой, а затем изрезал несчастной лицо и шею.

Обезображенные тела жертв предполагаемого серийного убийцы находили в лесах возле Ангарска, а также вдоль автомобильных трасс. На протяжении долгих лет самым опытным оперативникам и следователям, в том числе и столичным, не удавалось выйти на след преступника. Маньяк действовал предельно осторожно, никаких следов не оставлял.

Тем не менее следствию удалось найти зацепку. В результате генетической экспертизы выяснилось, что образцы слюны и спермы, обнаруженные на телах трех погибших женщин, принадлежат одному и тому же человеку. 

Чтобы выйти на след серийного убийцы, правоохранители составили список из 30 тысяч человек. В перечень подозреваемых вошли ранее осужденные за сексуальные преступления, а также психически больные граждане. В "группу риска" попали также работники силовых структур, в том числе и бывшие полицейские.

У всех подозреваемых эксперты брали образцы ДНК. Было проведено более трех с половиной тысяч экспертиз. В 2012 году дошла очередь дошла очередь и до Михаила Попкова. К тому моменту он уволился со службы и зарабатывал на жизнь тем, что перегонял машины из Владивостока в Иркутск.

Задержание "ангарского маньяка" произошло в 2012 году в поезде дальнего следования, когда преступник направлялся на Дальний Восток. Примечательно, что он даже не попытался сопротивляться. 14 января 2015 года Иркутский областной суд приговорил Михаила Попкова к пожизненному сроку.

Кровавая история милиционера-оборотня, шокировавшая россиян, увы, не единична. И тут речь не о давних злодеяниях легендарного Джека-Потрошителя. Увы, подобные преступления совершались совсем недавно. Dni.Ru вспоминают самые громкие серийные убийства, потрясшие современную Россию.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило. Фото: wkipedia.org

Имя этого персонажа, которого и впрямь, трудно назвать человеком, давно стало нарицательным. Теперь с Чикатило сравнивают тех, о ком говорят "в тихом омуте черти водятся" – то есть о не примечательных внешне, интеллигентных с виду людях с некоторыми странностями.

Свою печальную известность Чикатило получил после того, как выяснилось, что в период с 1978 по 1990 год он совершил от 53 до 65 убийств. Со своими будущими жертвами палач обычно знакомился на автобусных остановках и железнодорожных вокзалах. Затем под благовидным предлогом заманивал их в лес и набрасывался с ножом.

При этом убийца действовал с изощренной жестокостью – у многих найденных жертв были отрезаны или откушены носы, языки, гениталии, груди, у некоторых выколоты глаза. Как выяснилось впоследствии, именно длительная агония несчастных приносила Чикатило сексуальное удовлетворение.

В декабре 1985 года была проведена  самая масштабная операция в истории правоохранительных органов СССР, получившая название "Лесополоса". Увы, серийного убийцу тогда поймать так и не удалось. Однако попутно следователями было раскрыто более тысячи преступлений. Кроме того, на психиатрический учет было поставлено 48 тысяч человек с сексуальными отклонениями.

6 ноября 1990 года после совершения очередного убийства Чикатило был остановлен милиционером на опушке леса. Стражу порядка показался необычным внешний облик мужчины – облаченный в костюм и галстук, он не был похож на охотника или грибника. Но достаточных оснований для задержания странного прохожего не было, поэтому его отпустили.

Однако после того, как спустя несколько дней в лесу был обнаружен труп, оперативники сопоставили факты и установили за подозреваемым наблюдение. 20 ноября 1990 года серийный убийца был арестован. В суде было доказано совершение им 53 убийств.

Во время судебных заседаний Чикатило кричал, обнажал половые органы, оскорблял судей и присутствующих в зале. Очевидцы рассказывали, что родителям растерзанных детей в суде часто становилось плохо и они теряли сознание. Многие из них выкрикивали угрозы в адрес убийцы, рвались к клетке, где сидел Чикатило, и требовали отдать им маньяка на расправу. По приговору суда 14 февраля 1994 года Андрей Чикатило был расстрелян.

"Битцевский маньяк" – Александр Пичушкин

Александр Пичушкин (битцевский маньяк). Фото: wkipedia.org

Печально знаменитый на всю страну "битцевский маньяк" Пичушкин признавался, что завидовал Чикатило и мечтал превзойти в количестве жертв. Готовясь к новым убийствам, Пичушкин не только тренировался, качая мускулы – он еще собирал газетные статьи о Чикатило, и, подражая своему кумиру, носил клетчатые рубашки.

Свое первое убийство Александр Пичушкин совершил в возрасте 18 лет. В 1992 году он задушил однокурсника и сбросил его в колодец. Тело жертвы так и не было найдено. Впоследствии Пичушкин признался, что первое кровавое преступление долго планировал и тщательно обдумывал. "Первое убийство – это как первая любовь", – заявил злодей позднее на допросе.

Почувствовав вкус крови, Пичушкин понял, что хочет убивать еще. Это осознание пришло к нему после суда над Андреем Чикатило.

Примечательно, что во время совершения серии убийств в 2002—2006 годах, он проживал вместе с матерью в Москве недалеко от Битцевского парка, где и совершил большую часть своих преступлений. В это же время, вплоть до ареста, мужчина работал грузчиком в продовольственном магазине на Херсонской улице столицы.

Пичушкин был задержан органами правопорядка 15 июня 2006 года по подозрению в убийстве женщины, совершенном накануне. Сразу после задержания он начал давать признательные показания. А спустя несколько дней Пичушкин дал показания по другим преступлениям, совершенным на территории Битцевского парка. Позже ему было предъявлено обвинение в совершении 52 умышленных убийств. Однако сам Пичушкин утверждал, что его жертвами стали 62 человека.

"Доктор Смерть" – Максим Петров

Максим Петров (доктор сметь). Фото: wkipedia.org

На счету этого серийного убийцы 12 жертв. Свои злодеяния Максим Петров, врач по образованию и профессии, совершил в период с 1997 по 2000 годы. Всего за период своей преступной деятельности "Доктор Смерть", как впоследствии его прозвали в тюрьме, совершил 45 квартирных краж и грабежей, 12 из которых окончились убийствами.

Примечательно, что все жертвы злоумышленника были пожилыми людьми или членами их семей. Врач пятой подстанции скорой помощи Санкт-Петербурга Максим Петров приходил к пенсионерам домой без предупреждения,. Как правило, он делал это по утрам, когда другие члены семьи уходили на работу. Он измерял пациенту артериальное давление и предлагал сделать укол. После инъекции жертвы теряли сознание, а врач уходил, прихватив с собой украшения и деньги.

Однако в 1999 году случилась осечка – пенсионер был уже без сознания после укола, когда неожиданно вернувшаяся домой его дочь увидела, как доктор-оборотень совершает кражу. Чтобы уйти от наказания, Петров ударил женщину отверткой, а пенсионера задушил.

После этого инцидента Петров поставил совершение убийств на поток. Он действовал предусмотрительно: вводил жертвам разные смертельно опасные наркотические препараты, чтобы следователям и в голову не пришло, что в квартирах потерпевших орудовал врач. Впоследствии Петров стал поджигать дома своих жертв, чтобы окончательно скрыть следы преступлений.

После того, как правоохранители установили наличие связи между болезнями убитых и совершенными преступлениями, они составили список из 72 потенциальных жертв. Проследив за ними, оперативникам удалось арестовать Петрова, когда он навестил очередного своего пациента.

Городской суд Санкт-Петербурга приговорил к пожизненному заключению бывшего врача скорой помощи Максима Петрова. В настоящее время он отбывает наказание в тюрьме.

Автор: Геннадий Куприянов10 января 2017, 18:28

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