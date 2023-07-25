Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

Дибров унизил народ Тесты Крошка-сын Тодоренко разбил голову Игры Сонник

Топ новостей недели

"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды"Как одержимая": Екатерина Шпица показала себя без одежды Мама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фотоМама Наташи Королевой изменилась до неузнаваемости: фото Продажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандаломПродажа любимого особняка Пугачевой обернулась грандиозным скандалом "Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти"Оглушает и парализует": Корчевников назвал причину скорой смерти

Лента новостей

Вторник 25 июля

06:36Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь 04:25В Кемеровской области медвежонок вышел к людям из леса (видео) 02:20Второй тайм: театр Градского подал в суд на его наследников 00:34"Можно назвать началом конца": в браке Екатерины Шпицы увидели проблемы 21:11Когда нейросети смогут мыслить по-человечески? Отвечает программист 20:03Не играет роли количество песен: Лолита назвала критерии успешного выступления 19:20Врач обвинил Эмбер Херд в госпитализации Джонни Деппа 19:00Умер заслуженный врач России Сергей Швед 17:20Аниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле 16:00Группа CHAYKA прогремела на экофестивале "АртЛуга": фото и видео 15:06В Пензенской области мужчина посадил сожительницу на цепь, чтобы "вылечить" от пьянства 14:47Лайма Вайкуле позвала на свое шоу в Юрмале звезд-иноагентов 12:49Айза вспомнила тяжелый момент в отношениях Гуфа с сыном: Папочка, не умирай! 12:15Парапсихолог рассказал о возможных переменах в жизни Бузовой: Есть шанс родить ребенка 11:14Популярная певица восхитилась силой духа пережившего ампутации Костомарова: Большой мотиватор 10:57Наряду с Чайковким и Шаляпин: в Москве появится музей Мити Фомина 10:30Певица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 10:06Музыка души: найден идеально подходящий для романтических свиданий альбом 09:45В Чите подросток отбила младшую сестру от рук похитителя 09:30В Иркутской области в ребенка ударила молния, когда он мылся в бане 08:00Психосоматика женского здоровья: полезные практики и упражнения 06:04SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой 04:13Так ли вредно наращивание ресниц, как об этом говорят? 02:16Как облегчить реабилитацию после пластики? 00:05Кубики пресса на столе у хирурга: мода или опасность? 22:05Пресняков прыгнул с крыши, а Пельш из самолета: 6 звезд с опасными хобби 20:01ТОП романтических комедий с Дженнифер Лопес 17:45Звездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации 17:08Взяли на карандаш: налоговая проверит доходы Бузовой, Бони и Бородиной 15:57Макаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы? 14:15"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома 11:43Рудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 10:03Гороскоп на неделю с 24 по 30 июля 2023 года 08:04Какое время лучше для жизненных перемен: смены работы, переезда, учебы, брака и старта бизнеса? 06:03ТОП-3 устрашающих слуха о пластике 04:045 книг о здоровье и благополучии – от йоги и медитации до здорового питания и спорта 02:34Романтическое свидание лебедей сняли на видео 00:05Сглотнула упрек Аллегровой и спелась с Биланом: Клава Кока принимает поздравления 22:21"Вот Коля Цискаридзе": Волочкова снялась в бане после визита друзей 22:215 книг о природе и путешествиях, которые не отпустят вас до последней страницы 21:07"Малыш разбил голову": Тодоренко и Топалов не уберегли сына 20:09Топ-5 неудобных вопросов хирургу 20:03"В силу никчемности денег нет": Дибров унизил клиентов дешевых кафе 18:58"Тяжело жить": Малиновская сообщила о косоглазии из-за пластики 16:01"А что у Оли с глазами?": Тарасов грубо оценил внешность Бузовой 12:44"Вытри слезы": жена оставила Газманову послание на разрыв аорты 11:33"Боже, я не выдержу": превратившаяся в старуху Елена Яковлева излила душу 08:27Бузова забронировала отель под свою свадьбу 06:18Видео с псом-художником умилило народ 04:02Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь

Киркоров, Пугачева, Собчак: почему звезды выбирают загородную жизнь
54

Эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев раскрыл предпочтения артистов.

Многие российские музыканты, актеры театра и кино, известные журналисты, телеведущие и продюсеры предпочитают обосноваться за городом и проводить размеренную жизнь в частных владениях на свежем воздухе. Особняком в деле особняков всегда стояла народная артистка СССР Алла Пугачева.

Об огромном роскошном замке Примадонны ходят легенды. Максим Галкин* в свое время построил шестиэтажный дом в качестве подарка своей любимой супруге. Одни ванные комнаты в коттедже по размеру превосходят гостиные многих россиян.

В замке в деревне Грязь даже был частный театр. Впрочем, Алла Пугачева на сцену больше не входит и от недвижимости избавилась после бегства в Израиль. Там Максим Галкин* тоже прикупил дом, правда, поскромнее.

Бывший муж Примадонны Филипп Киркоров, по разным оценкам, вложил в частную недвижимость более 12 миллионов долларов. Речь идет лишь об одном особняке с роскошным дизайнерским ремонтом в стиле итальянского неоклассицизма. Огромная вилла расположена на берегу Москвы-реки.

Скандальная журналистка Ксения Собчак еще совсем недавно хвасталась новым загородным жильем. Блогерша впихнула в ролик столько рекламы, что казалось, будто бы она заработала больше, чем потратила на строительство.

Почему звезды стремятся к загородной жизни, в интервью изданию "Дни.ру" рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Кудрявцев. По его словам, особняки в элитных районах являются фактором престижа.

Дмитрий Кудрявцев. Фото: личный архив

Кроме того, в отличии от обычных граждан, артисты ведут более свободный образ жизни могут вольно распоряжаться своим временем, у них нет строгой привязки к локациям в городе.

Также частный дом позволяет организовать пространство с комфортом, к примеру, музыканты могут обустроить в особняке студию звукозаписи. А огороженный участок, по словам эксперта, обеспечивает звездам приватность.

*Внесен в реестр иноагентов, согласно решению Минюста РФ

25 июля 2023, 06:36
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

SHAMAN и Галкин*: что объединяет фаворитов Пугачевой
Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы за полгода

Собянин: 17 социальных объектов построили в пяти округах Москвы за полгода
Прилегающие территории благоустраиваются. За первые шесть месяцев 2023 года социальные объекты построили на западе, юго-западе, востоке, юго-востоке и юге столицы.

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы

Душ со стриптизом: Муцениеце показала новые хоромы
Агата Муцениеце переехала в новый дом. Популярный российский актер Павел Прилучный и его латвийская коллега Агата Муцениеце поженились в 2011 году и прожили в браке девять лет.

Собянин: Использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации

Собянин: Использование цифровых моделей зданий помогает программе реновации
Сокращаются сроки и затраты на проект. С помощью технологий информационного моделирования (ТИМ) в Москве строят семь новостроек по программе реновации.

В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости

В Москве придумали, как избавиться от нераспроданной недвижимости
Количество лотов в районах старой Москвы за минувшие шесть месяцев уменьшилось на 14%. На столичном рынке массовой недвижимости возник риск "затоваривания", то есть накопления такого объема товара, который превышает норму, необходимую для эффективного оборота.

Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости

Эксперты сделали прогноз по изменению рынка загородной недвижимости
Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен в сфере индивидуального строительства в Тюменской области. Эксперты заговорили о полной монополизации рынка. Риэлторы прогнозируют резкое повышение цен и полную монополизацию рынка индивидуального строительства.

В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость

В каких регионах России появится льготная ипотека на вторичную недвижимость
Вторичная недвижимость вскоре может попасть по льготные условия кредитования. В России уже длительное время идут обсуждения на тему расширения льготной ипотеки на вторичную недвижимость.

Выбор читателей

23/07Вск"Раздевайся": популярная певица вспомнила встречу у Градского дома 23/07ВскРудковская отчитала певицу Славу за жалобы на изуродовавшего ей грудь пластического хирурга 23/07ВскМакаревич* недоволен жизнью в Израиле: Почему так чудовищно работают службы? 24/07ПндПевица Слава пригрозила Киркорову после скандала с пластическим хирургом: Напишу правду про всех 23/07ВскЗвездный хирург ответил на обвинения певицы Славы: Не приходила, не выполняла наши рекомендации 24/07ПндАниту Цой выдали замуж против ее воли: Будешь плакать на моей могиле