Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант и Дмитрий Нагиев снизили цены на мероприятия, чтобы не остаться без работы.

Наступила осень. Обеспеченные граждане вернулись с отдыха на родину, и в России начался сезон свадеб. Однако в новых политических реалиях многим звездам пришлось пойти на уступки клиентам, чтобы вовсе не остаться без денег. Особой популярностью сегодня пользуются выпускники проекта "Голос", которые готовы выступать на корпоративах за 100-300 тысяч рублей, поэтому их именитым коллегам приходится умерить аппетиты.

Популярный телеведущий Иван Ургант раньше "зарубал" на свадьбах порядка четырех миллионов рублей, а сейчас готов уступить до трех или даже двух с половиной – все зависит от условий выступления. На аналогичный шаг пришлось пойти и Дмитрию Нагиеву. По словам его менеджера, как правило, артист берет половину суммы предоплатой, оставшиеся 50% клиент платит на месте, но до выхода на сцену. Столько же берет юморист Гарик Харламов.

Журналист Андрей Малахов, напротив, на уступки не соглашается. Более того, он предпочитает сам выбирать себе клиентов. Звезда голубых экранов не просто не снижает цену корпоратива, но и отказывается от некоторых мероприятий. При этом шоумен остается одним их самых востребованных ведущих. Его чек начинается от 3,5 миллионов рублей. Столько же требует за вечер звезда "Дома-2" Ксения Собчак.

Гораздо хуже обстоят дела у певца Валерия Меладзе. По данным газеты "Комсомольская правда", от его выступлений начали отказываться, причем, даже клиенты, внесшие предоплату. Одна из важных причин расхождение политических взглядов.

Ситуация с некогда популярным юмористом Максимом Галкиным вообще мистическая. Ходят слухи, что он выступает на закрытых мероприятиях в России, хотя официально комик не возвращался на родину. Однако менеджер одного известного свадебного агентства уверен, что шоумен готов прилететь ради мероприятия хоть на частном борту клиента.

Кстати, популярностью у обеспеченных граждан до сих пор пользуется королева русского шансона Любовь Успенская. Исполнительница хитов "Карусель", "Пропадаю я", "Горький шоколад" и других просит за вечер от двух миллионов рублей. За аналогичную сумму готовы выступать Егор Крид и Наташа Королева.

Не менее популярен сегодня и чемпион Высшей лиги КВН, ведущий проекта "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров. Артист совсем недавно ворвался в мир дорогих корпоративов, но уже просит за выступление от полутора миллионов рублей. Для сравнения, Джиган и Стас Костюшкин берут за вечер на 500 тысяч меньше.