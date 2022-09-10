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Шоу-бизнес
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

Иван Ургант и Дмитрий Нагиев снизили цены на мероприятия, чтобы не остаться без работы.
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Наступила осень. Обеспеченные граждане вернулись с отдыха на родину, и в России начался сезон свадеб. Однако в новых политических реалиях многим звездам пришлось пойти на уступки клиентам, чтобы вовсе не остаться без денег. Особой популярностью сегодня пользуются выпускники проекта "Голос", которые готовы выступать на корпоративах за 100-300 тысяч рублей, поэтому их именитым коллегам приходится умерить аппетиты.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Популярный телеведущий Иван Ургант раньше "зарубал" на свадьбах порядка четырех миллионов рублей, а сейчас готов уступить до трех или даже двух с половиной – все зависит от условий выступления. На аналогичный шаг пришлось пойти и Дмитрию Нагиеву. По словам его менеджера, как правило, артист берет половину суммы предоплатой, оставшиеся 50% клиент платит на месте, но до выхода на сцену. Столько же берет юморист Гарик Харламов.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Журналист Андрей Малахов, напротив, на уступки не соглашается. Более того, он предпочитает сам выбирать себе клиентов. Звезда голубых экранов не просто не снижает цену корпоратива, но и отказывается от некоторых мероприятий. При этом шоумен остается одним их самых востребованных ведущих. Его чек начинается от 3,5 миллионов рублей. Столько же требует за вечер звезда "Дома-2" Ксения Собчак.

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Гораздо хуже обстоят дела у певца Валерия Меладзе. По данным газеты "Комсомольская правда", от его выступлений начали отказываться, причем, даже клиенты, внесшие предоплату. Одна из важных причин расхождение политических взглядов.

Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Ситуация с некогда популярным юмористом Максимом Галкиным вообще мистическая. Ходят слухи, что он выступает на закрытых мероприятиях в России, хотя официально комик не возвращался на родину. Однако менеджер одного известного свадебного агентства уверен, что шоумен готов прилететь ради мероприятия хоть на частном борту клиента.

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Кстати, популярностью у обеспеченных граждан до сих пор пользуется королева русского шансона Любовь Успенская. Исполнительница хитов "Карусель", "Пропадаю я", "Горький шоколад" и других просит за вечер от двух миллионов рублей. За аналогичную сумму готовы выступать Егор Крид и Наташа Королева.

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

Не менее популярен сегодня и чемпион Высшей лиги КВН, ведущий проекта "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров. Артист совсем недавно ворвался в мир дорогих корпоративов, но уже просит за выступление от полутора миллионов рублей. Для сравнения, Джиган и Стас Костюшкин берут за вечер на 500 тысяч меньше.

Вячеслав Макаров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 сентября 2022, 20:24 Источник: KP.RU ✓ Надежный источник
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