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Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом

Анфиса Чехова погасила ипотеку за полтора года и поделилась секретом
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Звезда рассказала, как ей удалось расплатиться за жилье в короткие сроки.

Покупка собственной недвижимости – мечта многих людей. Однако далеко не все могут осуществить ее по щелчку пальцев. Одни годами вынашивают планы по приобретению своего жилья в надежде накопить на него самостоятельно, а другие предпочитают действовать здесь и сейчас, решаясь на ипотеку. Оказывается, даже у знаменитостей не всегда получается сразу купить недвижимость, не влезая в кредит.

В числе звезд, которые приобрели жилье в ипотеку, оказалась и Анфиса Чехова. Как пишет телеканал 360, телеведущая купила квартиру в столице для себя и сына. В своих соцсетях светская львица поделилась, что оформляла ипотеку на 30 лет, но смогла погасить ее досрочно. Благодаря удачному стечению обстоятельств ей удалось расплатиться за недвижимость всего за полтора года.

"Брала в ипотеку на 30 лет. Выплатила за 1,5 года, потому что произошло большое падение рубля. Моя ипотека была в рублях, а я зарабатывала в долларах. Вот так мне повезло", – поделилась своим секретом Анфиса Чехова.

Напомним, что телеведущая воспитывает 10-летнего сына от актера Гурама Баблишвили, с которым развелась в 2017 году. Наследник Соломон живет с матерью, но продолжает общаться с отцом.

16 мая 2023, 10:40
Анфиса Чехова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва
Фото: Мобильный репортер/ АГН Москва

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