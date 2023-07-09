Анфиса Александровна Чехова актриса, телеведущая

Александра Корчунова родилась 21 декабря 1977 года в Москве. В 16 лет при получении паспорта сменила себе имя, стала Анфисой. Родители развелись, когда ей было 4 года. Отец, Александр Иванович Корчунов — спортсмен, бизнесмен. В начале политической карьеры Владимира Жириновского был его личным водителем и телохранителем, но в начале 1990-х годов, разочаровавшись в Жириновском и политике, стал кришнаитом.

В детстве сменила три школы. Последней стала школа Эстетического воспитания с театральным уклоном № 123. Когда Анфисе было 17 лет, по просьбе своего отца она поставила несколько спектаклей про Кришну и Радху в кришнаитском храме. Анфиса мечтала стать актрисой, ввиду чего поступила в ГИТИС, но не сразу после окончания школы: в первый год провалилась на экзаменах и поступила лишь на следующий[4]. Обучение закончить ей так и не удалось: «…во время обучения я решила пройти один музыкальный конкурс, а театральные преподаватели не любят, когда их ученики начинают размениваться, по их мнению, на никчемную эстраду, ну, меня и отчислили…».

Впоследствии Анфиса начала музыкальную карьеру, выступая в группе «Безумные светлячки». Затем она получила предложение от телеканала «Муз-ТВ» стать телеведущей одной из развлекательных программ, и воспользовалась им.

Немногим позже Анфиса получила предложение работать на телеканале ТВ-6. Начиная с 1998 года она была ведущей таких программ, как «На ночь глядя» на МУЗ-ТВ, «Дрёма» на ТВ-6, «Культиватор» на ТВ Центр, «Звёздная разведка» на М1, «Шоу-бизнес» на СТС. В 2005—2009 годах была ведущей программы «Секс с Анфисой Чеховой» на ТНТ. В 2009—2011 годах вела передачу «Спокойной ночи, мужики!» на канале ДТВ[5]. В 2002 году Анфиса приняла участие в съёмках сериала «Театральная академия», что стало её первой работой в качестве актрисы. В 2008 году Анфиса, отучившись в Институте журналистики и литературного творчества, получила диплом журналиста. А через год, в 2009 году, её пригласили на телеканал Муз-ТВ, для участия в проекте «Жена напрокат».

11 сентября 2009 года актриса дебютировала на театральной сцене — в постановке Андрея Носкова «Однажды звёздной ночью» (спектакль о любви, с шутками, песнями и танцами)[6]. Актёры периодически выезжают на гастроли — весной 2010 года гастроли проходили на Урале (Екатеринбург, Первоуральск]. В 2010 году Анфиса Чехова попробовала себя в качестве радиоведущей, начав вести передачу «Анфиса и Король» на «Мегаполис FM». Её соведущим был известный виджей Артём Королёв.

В 2011 году Анфиса участвовала в украинских Танцах со звёздами. В том же году вела на украинском канале СТБ реалити-шоу «Холостяк. Как выйти замуж». С 2011 года ведёт ток-шоу «Как выйти замуж с Анфисой Чеховой» на канале СТБ, эксперты — актриса Наталья Бочкарёва, писатель-журналист Олесь Бузина и психолог Вадим Колесников